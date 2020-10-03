Пенсии в Украине не смогут платить уже через 15 лет, – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая перед студентами Львовской политехники, заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
Видео с лекцией премьера опубликовали на официальном Youtube-канале Кабинета министров 3 октября. Сама лекция проходила 25 сентября. Во время своего выступления политик сообщил студентам, что из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров. Сделать это практически невозможно, поэтому уже через 15 лет государство "не сможет выплачивать пенсии", сказал Шмыгаль.
"Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", – сказал премьер.
Премьер пояснил, что уже в 2021 году Кабинет министров запустит накопительные пенсии: каждый работающий сможет сам откладывать на старость. Государство будет платить всего лишь "небольшую социальную пенсию", а остальное нужно будет копить самостоятельно.
"Мы будем в следующем году создавать накопительную пенсионную систему. И тогда будем иметь небольшую социальную пенсию от государства и иметь средства из накоплений", – сказал Шмыгаль.
Но далеко не факт, что для Украины накопительные пенсии – панацея. Бывший министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL неоднократно заявлял, что это изначально провальная идея, которая ни к чему не приведет. Мол, многие страны уже пробовали, и у них ничего не получилось. Гарантировать, что собранные деньги сохранятся и приумножатся, никто не может.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.