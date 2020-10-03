Пенсии в Украине не смогут платить уже через 15 лет, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая перед студентами Львовской политехники, заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.

Видео с лекцией премьера опубликовали на официальном Youtube-канале Кабинета министров 3 октября. Сама лекция проходила 25 сентября. Во время своего выступления политик сообщил студентам, что из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров. Сделать это практически невозможно, поэтому уже через 15 лет государство "не сможет выплачивать пенсии", сказал Шмыгаль.

"Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", – сказал премьер.

Премьер пояснил, что уже в 2021 году Кабинет министров запустит накопительные пенсии: каждый работающий сможет сам откладывать на старость. Государство будет платить всего лишь "небольшую социальную пенсию", а остальное нужно будет копить самостоятельно.

"Мы будем в следующем году создавать накопительную пенсионную систему. И тогда будем иметь небольшую социальную пенсию от государства и иметь средства из накоплений", – сказал Шмыгаль.

Но далеко не факт, что для Украины накопительные пенсии – панацея. Бывший министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL неоднократно заявлял, что это изначально провальная идея, которая ни к чему не приведет. Мол, многие страны уже пробовали, и у них ничего не получилось. Гарантировать, что собранные деньги сохранятся и приумножатся, никто не может.

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