Пенсии в Украине могут задерживать, денег не хватает: в Раде раскрыли детали

В Украине по состоянию на 1 сентября долг перед Пенсионным фондом (ПФУ) достиг 20,5 млрд грн. Только физлица-предприниматели не заплатили "на пенсии" около 11 млрд грн. При этом общий дефицит ПФУ растет. Это может привести к "рискам, связанными с выплатой пенсий".

Об этом сообщает Комитет по вопросам социальной политики Верховной Рады. Так, в 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда вырастут до 203,8 млрд грн.

При этом Государственное казначейство не может выдавать новые ссуды ПФУ, так как они до сих пор не погасили старые долги. На своей странице в соцсети глава профильного комитета Галина Третьякова добавила: "это не первый год, когда размеры ссуд растут, как и год от года последние десять лет дефицит ПФУ. Для его преодоления средства в Госбюджете заложены. Хотя без запуска второго уровня – рост будет продолжаться".

По словам Третьяковой, даже учитывая постоянное дотирование ПФУ, государство до сих пор не имеет контроля за деятельностью, управлением и стратегией развития Пенсионного фонда Украины.

В Украине всего за год, с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. Вместе с тем власти приняли ряд решений, которые позволили работодателям практически безнаказанно не платить налоги и социальные взносы за своих сотрудников. Штрафы кардинально сократили, количество физлиц-предпринимателей, которые находятся на едином налоге, увеличили (для них смягчили условия касательно оборота), частично освободили от взносов ряд предпринимателей.

"Слуги народа" пытаются угодить мелкому бизнесу, но бьют по пенсионерам. Сейчас для большинства украинцев такие изменения незаметны: пенсии платили и будут платить. Но вот проблемы в Пенсионном фонде накапливаются. Только за первое полугодие 2020-го "чистый" (без учета гарантированных государством доплат) дефицит ПФУ взлетел с 23 до 34 млрд грн.

В 2021-м из общей казны придется перевести рекордные 203,8 млрд грн. Экс-министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL подытожил: это путь к банкротству солидарной пенсионной системы. И, по его мнению, это делается намеренно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.

Украинцы после выхода на пенсию будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца года.

Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.

В Украине дефицит Пенсионного фонда (ПФУ) в 2021 году достигнет рекордной отметки. Без кардинальных изменений ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока вся солидарная система не окажется под угрозой банкротства.