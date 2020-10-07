Пенсии в Украине будут платить по-новому: в Минсоце поддержали реформу
Министерство социальной политики поддержало законопроект №2683 о запуске накопительных пенсий, его предлагают использовать как основу для новой реформы. Кроме того, в ведомстве совместно с профильным комитетом Верховной Рады обозначили главные нововведения, которые ждут пенсионеров в 2021 году.
Об этом говорится на официальном сайте Минсоцполитики. Всего чиновники определили пять направлений:
увеличить прожиточный минимум и отвязать его от части выплат;
установить дату ежегодного осовременивания пенсий (скорее всего, речь идет о марте месяце);
ввести обязательные накопительные пенсии для тех, кто имеет право раньше выходить на заслуженный отдых;
защитить интересы вкладчиков в частных пенсионных фондах;
ввести обязательные накопительные пенсии.
По блоку вопросов с накопительной системы пенсионного обеспечения министр соцполитики Марина Лазебная отметила, что в Верховной Раде на рассмотрении находится проект Закона Украины "О накопительное пенсионное обеспечение", №2683 от 27.12.2019. "Минсоцполитики полностью поддерживает его идею как основу для внедрения второго уровня и необходимость его принятия до конца года с учетом предоставленных предложений от Минсоцполитики, которые снизят коррупционные риски, риски монополизации, повысят защиту пенсионных накоплений", – сообщили в ведомстве.
Что предусмотрено в законопроекте:
Размер взноса будет повышаться поэтапно. В самом законопроекте подсчитали, что с 2023 по 2030 год будут платить по 3% с зарплаты, с 2030-го – 4%, с 2040-го – 6%, а с 2050 года – 7% ежемесячно.
Стартовый взнос 3% – мизер, с которым рассчитывать на достойную вторую выплату не стоит. Но есть и позитивная новость – работник по своему желанию имеет право платить больше, пропорционально должен увеличивать взнос и работодатель. Итак, в 2023 г. все обязательно, согласно документу, должны будут отдать 1% из собственного кармана и еще два процента зарплаты – работодатель.
В итоге общая нагрузка на зарплату вырастет на 3 процентных пункта. К примеру, если сейчас с 20 тысяч гривен приходится платить 8,3 тысячи налогов и взносов, то уже через несколько лет эта сумма составит 8,9 тысячи. Компенсировать дополнительный "налог" можно, например, отменив военный сбор в 1,5% (если война к тому моменту закончится).
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.