Пенсии в Украине будут назначать по-новому: как подорожает стаж в 2021-м

В Украине в 2021-м требования по стажу для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, увеличится с 27 до 28 лет. При этом год стажа, если его докупать, подорожает с 26,4 до 34,3 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если не хватает стажа, есть два варианта: докупить стаж; добровольный взнос в Пенсионный фонд.

В первом случае Пенсионный фонд продает стаж украинцам рассчитывая стоимость месяца по формуле: 22% умножить на минимальную зарплату и умножить на два, что по состоянию на сегодня равно 2 078 грн. Соответственно, год стажа вам обойдется в 26,4 тыс. грн.

До июля 2021-го год стажа будет стоить 31 680 грн

После июля 2021-го год стажа будет стоить 34 320 грн

Если первый вариант больше подходит тем, у кого пенсионный возраст уже на носу, а стажа не хватает, то второй вариант для тех, кто заранее подумал о своей пенсии. К примеру, если вы не работаете официально, а получать пенсию все же хочется, вы можете подать заявление в Пенсионный фонд о добровольной оплате минимального взноса – 22% от минималки. На данный момент это 1 100 грн в месяц.

До июля 2021-го месяц стажа будет стоить 1320 грн

После июля 2021-го месяц стажа будет стоить 1430 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.