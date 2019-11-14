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14 ноября • обновлено в 06:26
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Пенсии украинцев пересчитают: сколько заплатят из бюджета в 2020-м

1.1т
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В Украине в проекте бюджета на 2020 год, который рассмотрят во втором чтении 14 ноября, заложили повышение минимальной пенсии до 1769 грн. Пересчет проведут в два этапа.

Об этом говорится в опубликованном проекте главного финансового документа страны. Так, с 1 июля увеличится с 1638 до 1712 грн, а с 1 декабря – до 1769 грн.

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине

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Отметим, в Украине пенсионерам, которые проработали как минимум два года после назначения выплаты, пересчитают их размеры. При повышении учтут новый стаж. Существует специальный порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

Условия проведения перерасчета пенсии определены Законом № 1058. Перерасчет пенсии проводят в том случае, если гражданин после назначения пенсии работал.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Госбюджет-2020
Место
Украина
Теги
пенсии повышение пенсий бюджет
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Хо Хол
Хо Хол
Как такое вообще возможно, что средняя зарплата - 12 497 грн, а средняя пенсия - 1769 грн?
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