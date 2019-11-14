Пенсии украинцев пересчитают: сколько заплатят из бюджета в 2020-м

В Украине в проекте бюджета на 2020 год, который рассмотрят во втором чтении 14 ноября, заложили повышение минимальной пенсии до 1769 грн. Пересчет проведут в два этапа.

Об этом говорится в опубликованном проекте главного финансового документа страны. Так, с 1 июля увеличится с 1638 до 1712 грн, а с 1 декабря – до 1769 грн.

Пенсии в Украине

Отметим, в Украине пенсионерам, которые проработали как минимум два года после назначения выплаты, пересчитают их размеры. При повышении учтут новый стаж. Существует специальный порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

Условия проведения перерасчета пенсии определены Законом № 1058. Перерасчет пенсии проводят в том случае, если гражданин после назначения пенсии работал.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в Украине в 2019 году должны были запустить накопительные пенсии, решение отсрочили;

минимальной пенсии не хватает даже на покупку самых необходимых товаров и услуг из потребительской корзины;

с 2019 года перерасчет будет происходить автоматически с учетом роста зарплат и цен;

вопрос повышение пенсионного возраста остался актуальным, но рассмотрят его только после 2028 года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!