Пенсии по-новому: сколько получают украинцы и как заработать на большую выплату

В Украине – более 11 млн пенсионеров. Средний размер выплаты после перерасчета достиг более 3 тыс. грн.

Несмотря на это, львиная доля украинцев до сих пор живут с значительно меньшими выплатами.

OBOZREVATEL разобрался, как после реформы заработать себе на достойную старость.

Как считают размер пенсии

Формула расчета пенсий состоит всего из трех переменных. Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы высчитать коэффициент заработка, специалисты сопоставляют данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера заработной платы за каждый месяц.

Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Как считают пенсии

Судя по данным ПФУ, на данный момент первый показатель составляет около 6 тыс. грн. Это означает, что при средней заработной плате и 35 лет стажа в этом году пенсионер может претендовать на выплату в размере 2,1 тыс. грн. А при зарплате около 17 тыс. грн, размер пенсии составит приблизительно 4,2 тыс. грн.

К слову, согласно данным Пенсионного фонда, больше всего получают жители столицы. Их средняя выплата достигает более 4 тыс. грн. Главная причина – здесь традиционно зарплаты выше, чем в других регионах страны. А чем выше зарплата, тем выше будет и пенсия.

Важно также отметить, что если вы официально работаете на минималку, то сможете претендовать на выплату в размере около 1,5 тыс. грн. С минимальной зарплатой можно заработать минимальную пенсию.

С другой стороны, на размер выплат также может повлиять и государство. И если на данный момент увеличить сумму выплат из-за дефицита Фонда и сложной демографической ситуации сложно, то, к примеру, повысить минимальную зарплату – вполне реалистично.

Во-первых, при наличии необходимого размера стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) пенсия после 65 лет должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты. При минималке в 4 173 грн (действующий размер) это 1669 грн, а если бы, к примеру, минималку повысили до 5 тыс. грн, то и размер пенсии увеличился бы до 2 тыс. грн, то есть на 331 грн.

К слову, согласно данным ПФУ, больше всего украинцев (27,9%) получают от 2 до 3 тыс. грн. Остальные выплаты разделились следующим образом:

более 10 тыс. грн - 1,9%

от 5 до 10 тыс. грн - 8,6%;

от 4 до 5 тыс. грн - 6,1%;

от 3 до 4 тыс. грн - 12,5%;

от 2 до 3 тыс. грн - 27,9%;

от 1,5 до 2 тыс. грн - 25,2%;

до 1,4 тыс. грн - 0,7%.

Стоит отметить, что минимальная пенсия в Украине составляет 1497 грн. А до 1,4 тыс. грн получают те, кто фактически на пенсию не заработал. Например, у них нет и 15 лет стажа или к 2019-го они не заработали 26 лет стажа. В таком случае им либо вообще не положена (выплата), а вместо этого им выплачивают материальную помощь (также называют социальной пенсией).

Как заработать на высокую пенсию

Украинцы могут повлиять только на два показателя при подсчете пенсий – стаж и размер зарплаты. По подсчетам OBOZREVATEL, чтобы получить максимальную пенсию, простому украинцу необходимо платить взносы из зарплаты, которая в семь раз выше средней. По последним данным, это около 58 тыс. грн. Однако и украинцы со средним достатком имеют шанс подумать о будущей старости.

Для начала – работать официально. Требования по стажу в Украине повышают ежегодно. В результате те, кому осталось до пенсии больше 8 лет, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны будут иметь 35 лет стажа. И чтобы не оказаться в пенсионном возрасте, но без пенсии, важно работать официально. Кроме того, чем выше "белая" зарплата, тем лучше. Если вы официально трудоустроены, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.

Пенсия в Украине pixabay

Кстати, работодатель обязан оформить вас по трудовому договору и легально выплачивать вам заработную плату. Даже если на вашем месте работы большинство сотрудников трудятся "в тени" или по договорам подряда, обязательно нужно обратиться к руководству с просьбой узаконить ваши отношения согласно Трудовому кодексу. Если это не сработает, стоит задуматься об увольнении.

Юрист Александр Плахотник напоминает: те, кто работает неофициально, не просто лишаются возможности получить пенсию. Они также не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и даже субсидию.

"Единственная возможность защитить свои права – правильно оформить трудовые отношения. Если вы просто на словах договорились выполнять какую-либо работу за ежемесячную плату, деньги в конверте, то такой работодатель вам ничего не должен", – рассказывает юрист.

Выйти на пенсию позже. Если выйти на пенсию позже, размер выплаты можно увеличить. Как напоминает Плахотник, за каждый месяц отсрочки выплаты ее размер увеличивается на 0,5%. При этом, если отсрочить пенсию более чем на 5 лет, прибавка за каждые 12 месяцев составит 0,75%.

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"Лицу, которое приобрело право на пенсию по возрасту, но после достижения пенсионного возраста изъявило желание работать и получать пенсию с более позднего возраста, пенсия по возрасту назначается с повышением ее размера", – говорится в законе об обязательном государственном пенсионном страховании.

К примеру, если вы заработали на пенсию в размере 3 тыс. грн, но при этом приняли решение получать ее не в 60, а в 61 год, размер выплаты увеличится как минимум на 180 грн. А если выйти на заслуженный отдых на 6 лет позже – пенсия увеличится на 1170 грн.

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