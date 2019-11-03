Пенсии переселенцев: юристы рассказали, как пройти идентификацию в Ощадбанке

Пенсионеры-переселенцы, чтобы получать пенсии, должны проходить обязательную физическую идентификацию в "Ощадбанке". Эта процедура для многих непонятна и в процессе подтверждения личности у некоторых граждан Украины возникают вопросы.

Юристы подготовили ответы, которые помогут пенсионерам разобраться с процедурой и получать положенные им по закону выплаты, говорится в материале "Донбасс СОС".

Что такое физическая идентификация?

Под физической идентификацией подразумевается личное посещение отделения "Ощадбанка" с паспортом, банковской картой либо электронным пенсионным удостоверением (далее – ЭПУ), обращение в кассу банка и осуществление любого действие со счетом (снятие наличных средств, оплата жилищно-коммунальных услуг, проверка баланса и прочее), которое требует введения ПИН-кода.

Идентификация и верификация – это одно и то же?

Нет. Это совершенно разные процедуры. Очень часто даже юристы говорят неправильно. В чем же разница?

Под верификацией понимается сбор и сравнение информации и данных, которые предоставляются для назначения пенсии, субсидии, всех социальных выплат, что осуществляются за счет государственного и местного бюджетов, средств Пенсионного фонда, фонда общеобязательного государственного социального страхования. Верификация и мониторинг проводится Министерством финансов Украины для всех получатели социальных выплат и пенсии.

Прохождение идентификации, в свою очередь, предусмотрено только для получателей пенсии и социальных выплат с числа внутренне перемещенных лиц. Идентификацию человек проходит самостоятельно в кассе Ощадбанка.

Что такое идентификация в "Ощадбанке"

Кто должен проходить идентификацию?

Пенсионеры и получатели социальных выплат с числа внутренне перемещенных лиц.

Ранее, до изменений, идентификация была обязательно только для пенсионеров. Но после вступления в силу изменений от 11 июля 2018 года проходить идентификацию должны получатели всех социальных выплат, например, адресной помощи, помощи при рождении ребенка, помощи одиноким матерям и другие.

Какие сроки прохождения идентификации?

Раз в 6 месяцев должны проходить идентификацию пенсионеры, которые оформили ЭПУ (электронное пенсионное удостоверение) и получатели всех социальных выплат.

Раз в 3 месяца — пенсионеры, которые не оформили ЭПУ и пользуются обычным пенсионным удостоверением и банковской картой.

Внимание! Пенсионеры, которые оформили ЭПУ (электронное пенсионное удостоверение) также обязаны проходить идентификацию в Ощадбанке каждые 6 месяцев.

Ранее сроки прохождения идентификации обладателями ЭПУ составлял: первый год — раз в 6 месяцев, последующие года — раз в год.

Для обладателей обычного пенсионного удостоверения, которые не оформили ЭПУ, срок прохождения идентификации остаётся раз в 3 месяца.

Как пройти идентификацию?

Идентификация может быть пройдена в любом отделении Ощадбанка. Следует обратиться непосредственно в кассу банка и проинформировать о том, что вы проходите идентификацию.

Далее важно все сделать правильно.

Предъявить документ, удостоверяющий личность, и карту (ЭПУ или обычную банковскую карту).

На POS-терминале (который вам должны дать в кассе) ввести ПИН-код по карте и осуществить любое действие со счетом (снять наличные средства, оплатить жилищно-коммунальные услуги, проверить баланс и прочее).

Это и есть прохождением идентификации.

Идентификация не может быть пройдена по-доверенности, необходимо обращаться только ЛИЧНО!

Внимание! Идентификация проводится БЕСПЛАТНО!

Часто в Ощадбанке вам могут предложить оформить страховку за 10 грн., а то и 30 грн.

“В отделении Ощада в Киеве за идентификацию взяли 10 грн., чек дали. Что делать? Куда пожаловаться?”

Граждане не обязаны соглашаться на какие-либо платные услуги для прохождения идентификации!

Если у Вас незаконно требуют оплатить дополнительные услуги для прохождения физической идентификации, сразу же на месте при сотруднике звоните с жалобой на:

Контактцентр Ощада 0-800-210-800

Правительственную горячую линию 1545

Кому проходить идентификацию НЕ НУЖНО?

лицам с инвалидностью І группы;

лицам, которые согласно заключению врачебно-консультационной комиссии не способны к самообслуживанию.

Для того, чтобы не проходить идентификацию, нужно получать выплаты не через Ощадбанк, а через Укрпочту с доставкой домой.

Что делать, если вы НЕ ПРОШЛИ идентификацию в установленные сроки?

Если вы не прошли идентификацию, банк блокирует расходные операции по текущему счету (карту) и информирует об этом в течении недели Министерство социальной политики и Министерство финансов.

Министерство социальной политики в свою очередь передает такую информацию в ваш орган социальной защиты населения и Пенсионный фонд.

Счет в Ощадбанке можно разблокировать, пройдя идентификацию. Разблокировка счета будет осуществлена на следующий день.

Но, помимо Ощадбанка, обязательно нужно возобновить социальные выплаты, если они были прекращены. Для этого обратитесь в свой орган социальной защиты и Пенсионный фонд.

СМС-информирование

“…обязан ли Ощадбанк уведомлять по смс об идентификации и блокировке карточек?”

О необходимости пройти идентификацию, а также о блокировке счета банк присылает СМС на ваш номер.

"На практике мы видим много разных сбоев, так как рассылка СМС осуществляется через автоматическую программу — СМС либо вообще не приходят, либо приходят даже тем, кто ничего не получает. Поэтому мы не рекомендуем надеяться только на СМС-информирование от Ощадбанка, и самостоятельно отслеживать сроки прохождения идентификации", – сказано в публикации.

Как пройти идентификацию в "Ощадбанке"

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