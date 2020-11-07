Пенсии и зарплаты в Украине пересчитают несколько раз: чего ждать от бюджета-2021

В Украине в первом чтении приняли бюджет на 2021 год. В нем предусмотрен рост зарплат и пенсий. Минималку повысят до 6000 грн в январе и до 6500 грн в июле. Следом вырастут и расходы на заработные платы бюджетников.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Минимальную пенсию постепенно повысят с 1769 до 2100 грн. Кроме того, с этого года начали индексировать выплаты ежегодно 1 марта. Индексация будет происходить как минимум на 50% уровня инфляции и 50% от роста зарплат.

Минимальные пенсии:

с 1 января – 1769 грн;

с 1 июля – 1854 грн;

с 1 декабря – 1934 грн.

Максимальные пенсии:

с 1 января – 17 690 грн;

с 1 июля – 18 540 грн;

с 1 декабря – 19 340 грн.

Все пенсионеры старше 75 лет смогут получать дополнительно 400 грн. С 2020 года такое же правило начало действовать для украинцев возрастом от 80 лет. Кстати, доплаты для таких украинцев продолжатся и в этом году (по 500 грн), но при условии, что их выплата не выше средней зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.