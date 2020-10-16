Пенсии и доплаты в Украине пересчитают через несколько месяцев: как и кому

Украинцам в декабре пересчитают размеры минимальной и максимальной пенсии (повышение составит 57 и 570 грн соответственно), а также незначительно повысят доплаты за стаж сверх нормы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, с 1 декабря 2020 года минимальную пенсию повысят с 1712 до 1769 грн, а максимальную – с 17 120 до 17 690 грн. Если сейчас прибавка за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам составляет 17,1 грн, то уже через несколько месяцев она увеличится до 17,6 грн.

Стоит отметить, что украинцы, которые сейчас имеют полный стаж, получают как минимум 2100 грн. На них фактически повышение минимальной пенсии не повлияет, однако за счет роста доплаты их выплаты могут незначительно увеличиться.

Отметим, в 2020 году Рада приняла два закона, согласно которым люди старше 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1 тыс. грн, которая была предоставлена единовременно почти 5 млн пенсионеров, но и доплату в размере 500 грн в месяц до пенсии пожизненно.

Кстати, максимальную пенсию может получить украинец с 35 годами стажа и "белой" зарплатой в размере около 53 тысяч гривен.

Отметим, украинцы могут повлиять только на два показателя при подсчете пенсий – стаж и размер зарплаты. Однако и украинцы со средним достатком имеют шанс подумать о будущей старости.

Для начала – работать официально. Требования по стажу в Украине повышают ежегодно. В результате те, кому осталось до пенсии больше 8 лет, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны будут иметь 35 лет стажа. И чтобы не оказаться в пенсионном возрасте, но без пенсии, важно работать официально. Кроме того, чем выше "белая" зарплата, тем лучше. Если вы официально трудоустроены, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.

Кстати, работодатель обязан оформить вас по трудовому договору и легально выплачивать вам заработную плату. Даже если на вашем месте работы большинство сотрудников трудятся "в тени" или по договорам подряда, обязательно нужно обратиться к руководству с просьбой узаконить ваши отношения согласно Трудовому кодексу. Если это не сработает, стоит задуматься об увольнении.

Юрист Александр Плахотник напоминает: те, кто работает неофициально, не просто лишаются возможности получить пенсию. Они также не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и даже субсидию.

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