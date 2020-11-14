Пенсии через две недели пересчитают трем группам украинцев: кто и сколько получит

В Украине в декабре пересчитают прожиточный минимум, который будет действовать до 1 июля 2021 года. Перерасчет повлияет на три группы пенсионеров: тем, кто получает минимум; тем, кто получает максимум и тем, у кого большой стаж.

Перерасчет заложен в бюджете на 2020 год. Прожиточный минимум для тех, кому больше 60 лет (минимальная пенсия) увеличится всего лишь на 57 грн (до 1769 грн). Все, кто сейчас получает меньше, могут рассчитывать на доплату до указанного уровня. Это первая группа украинцев, которые получат прибавку.

Вторая группа – те, кто заработал много стажа. По закону "норма" – 30 лет для мужчин и 35 лет для женщин. А если стаж выше, то положена прибавка в размере процента от прожиточного минимума. К примеру, сейчас женщина, имея 40 лет стажа, к основной пенсии получает прибавку в 172 грн. А уже со следующего месяца – почти 177 грн.

Третья группа малочисленная, но получит ощутимую прибавку – до 570 грн. Речь идет о тех украинцев, которые имели большие зарплаты (примерно в 8 раз выше средней), или вышли на заслуженный отдых по специальным правилам. Сейчас размер их выплаты ограничен 10 прожиточными минимумами и составляет 17 120 грн, а уже с 1 декабря их выплата может составить уже 17 690 грн.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, Кабинет министров собирается вводить второй уровень пенсионной системы на основе законопроекта Верховной Рады. В комитете по противодействую коррупции этот документ раскритиковали, мол, он он может привести к созданию "финансовой пирамиды".