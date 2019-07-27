Отпуск увеличат на 8 дней: в Кабмине разработали новшество

В Украине предлагают принять новый проект Законов о труде. В результате у всех украинцев увеличится продолжительность отпуска. Больше всего может повезти воспитателям. Сейчас они имеют право на 42 дня отпуска, а по новому документу – 56 дней.

Об этом сообщает "Сегодня". Воспитателей предлагают прировнять к учителям, изменив внутренние документы Минздрава. Новшество вступит в силу с 1 января 2020 года. Может быть увеличена продолжительность ежегодного отпуска для всех работающих с 24 до 28 дней, эта норма уже есть в проекте нового Трудового кодекса.

Также Минсоцполитики подготовило изменения в действующий Кодекс законов о труде: предлагается ввести гибкий график работы с "плавающим" обеденным перерывом, узаконить право работника трудиться удаленно (сейчас — на усмотрение работодателя) и легализовать работу фрилансеров, которые ныне часто оказываются вне правового поля.

Отпуск могут увеличить Pixabay

Специалисты рынка труда поддерживают увеличение продолжительности отпуска. По их мнению, хорошо отдохнувший работник трудится эффективнее. HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина говорит, что сейчас многие специалисты по факту работают не 8 часов в день, а 10. Не потому что не справляются, а потому что у них зарплата зависит от результата. Например, количества заключенных контрактов или произведенной продукции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине вновь заговорили об изменениях в Трудовом кодексе. Он был принят почти полвека назад, поэтому основные нормы давно устарели.

В новом проекте планируют увеличить украинцам отпуск, а также ввести 4-х часовую “сиесту” для самых сложных профессий.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram