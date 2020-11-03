На днях случайно увидела отрывок передачи, в которой несчастная женщина рассказывала о том, что вынуждена была оставить работу, чтобы ухаживать за больной матерью и теперь ее доход составляет 33 гривны в месяц (это доплата по уходу за больным человеком). Женщина не понимает, как ей выживать.

Подключили к эфиру экс-министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. Его спич сводился к следующему. Не стоит злиться на государство – этот негатив ни к чему не приведет, ровно, как и не стоит рассчитывать на государство – каждый украинец должен рассчитывать только сам на себя. На вопросы ведущей: "А зачем нам тогда государство? И зачем платить налоги?" господин Милованов ответил, что эти вопросы – популизм и, безусловно, нам нужно такое государство. А на вопрос о том, что же все-таки делать этой женщине, другим малообеспеченным людям, экс-министр сказал, что у него нет идей, но он точно понимает, что единственный выход каждого украинца – это сбережения!

Но. У большинства украинцев нет сбережений, нет подушки безопасности, поэтому если что-то случается в семье, люди вынуждены продавать последнее, чтобы решить проблему. На все замечания относительно того, что люди живут за гранью бедности и не могут откладывать сбережения, Милованов настаивал, что, хотя бы минимально 5 - 10%, нужно все-таки отложить. Кстати, один из гостей студии уточнил у экс-чиновника, может ли женщина из сюжета, отложив 3 гривны или 10% от своего дохода, решить свои проблемы, он ответил, что нет, тем самым дав возможность сделать вывод, что, все-таки, сбережения – это не панацея. Видимо, вдохновившись передачей, господин Милованов решил подробнее объяснить украинцам, как накапливать сбережения, если они имеют низкий уровень доходов. На своей странице в Фейсбуке экс-министр написал: "Нужно немедленно искать лучшую работу, менять профессию, получать новые навыки…. Лучшее, что вы можете сделать, если не получается откладывать сбережения – начать зарабатывать больше". Бинго! Вот он тот самый совет, который изменит жизнь украинцев! По-моему, претендует на Нобелевскую премию в области экономики!

Я вот прямо уже вижу, как наши медработники, получающие минимальные зарплаты и находящиеся на фронте борьбы с коронавирусом, послушали господина Милованова, уволились и побежали искать лучшую работу. Вряд ли они найдут ее лучше в Украине, а вот в Европе - возможно. Или, например, машинисты поездов метро решили, что мало зарабатывают и начали осваивать новую профессию, связанную со сбором урожая в Польше.

Кстати, господин Милованов регулярно дает людям "важные" советы, связанные с их личными финансами. Так, когда начинался карантин в марте этого года, он дал людям целый алгоритм, что делать в этой ситуации. Рекомендую всем его прочитать. Особенно циничными выглядят рекомендации отсрочить выплату своих долгов, объяснив это кризисом, при этом потребовать досрочно то, что должны вам, или хранить свободные деньги в иностранной валюте, оставив в гривне лишь небольшую сумму на 2-4 недели…

Самое страшное, что подобные вещи говорит человек, который отвечал, слава Богу, недолго, за экономику нашей страны! И господин Милованов такой не один! Недавно Премьер – министр заявлял, что люди не должны рассчитывать на пенсии от государства через 15 лет…

Неужели все чиновники настолько оторваны от реальности? Почему эти люди позволяют себе подобные заявления? Когда чиновники наконец-то поймут, что бюджет страны – это деньги налогоплательщиков, и, платя налоги, мы вправе требовать достойную жизнь! И если они не знают, как это сделать – они должны уйти!

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