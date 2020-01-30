Отбросило на 13 лет назад: раскрыт реальный уровень доходов россиян

Экономический кризис и санкции, наложенные на Россию после аннексии Крыма, отбросили доходы обычных россиян на 13 лет назад – к уровню 2007 года.

Об этом сообщил военно-политический эксперт Александр Коваленко в блоге на "Южном дозоре". "Эффект от действующих санкций с каждым разом проявляет себя на просторах Российской Федерации всё более отчетливо, охватывая практически все области жизнедеятельности россиян", – отметил эксперт.

Он привел данные Росстата, согласно которым в 2019 году отмечался рост оплаты труда россиян в среднем на 6,8% или в денежном выражении около 26 триллионов рублей. На первый взгляд, пишет Коваленко, это можно подавать как успех, но на самом деле это не так.

"Дело в том, что если учесть инфляцию, то уровень оплаты труда оказался даже ниже предыдущих лет, когда он в среднем составлял 32,5 трлн руб. А фонд оплаты труда в долларовом эквиваленте оценивается в 540 млрд, что на 30% ниже докризисного и аналогичен уровню 2007 года!", – объяснил Коваленко.

Эксперт добавил, что сейчас в России отмечается тенденция не только низких зарплат, но перевода людей в режим неполного рабочего дня или отправки их в неоплачиваемые отпуска.

"Промежуточная статистика по доходам россиян показала, что 37% получают зарплату меньше 19 тысяч рублей (порядка 7500 гривен, - Ред), 23,2% – менее 15 тысяч рублей (примерно 5940 гривен, - Ред.), а 12% россиян зарабатывают не более 10 тысяч рублей (около 4000 гривен, - Ред.) в месяц", – подытожил Коваленко.

Кризис в России

Как сообщал OBOZREVATEL, жители России тратят на еду более 30% всех доходов, а многие и того больше. Это свидетельствует, что большинство населения "сверхдержавы" живет очень бедно.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!