Від гвинта: в аптеках уже стартовали скидки

Роботизированные аптеки начали новый сезон с большой порцией скидок * до 40%. Фармбренды "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" и "Аптека Шар@" запустили акцию "Від гвинта". Акция стартовала 1 сентября и продлится до 15 октября 2020 года включительно. Воспользуйтесь предложением и отправляйтесь в путь вместе с акцией "Від гвинта", чтобы сэкономить до 40%.

В акционном ассортименте есть товары для разных покупателей. Молодым мамам роботизированные аптеки предлагают масла от растяжек, чтобы заботиться о коже в особый период. Для малышей фармбренды "Аптека Копійка", "Благодія,", "Аптека Шар@" и "Аптека АНЦ" собрали большую сумку продуктов: овощные, мясные или фруктовые пюре, а также молочные каши и смеси. Впечатляет также ассортимент средств гигиены и зубных паст. Во время акции можно сделать запасы на несколько месяцев вперед, чтобы иметь дома все необходимое.

Акция "Від гвинта" также включает нерецептурные препараты от геморроя, пеленочного дерматита, боли в суставах. Можно заранее подумать о сезонной простуде и приобрести лекарства от проявлений гриппа, боли в горле и насморка. Пока действует акция, цены снижены до 40%. Чтобы узнать весь ассортимент акционных позиций, можете обратиться к провизору.

Роботизированные аптеки идут в ногу со временем, поэтому предлагают делать заказ** онлайн. Выбирайте нужные товары на сайте "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія" или "Аптека Шар@", делайте заказ, а потом забирайте покупки в ближайшей точке продаж. Платить за товары нужно только в аптеке. Если нет доступа к интернету или вы хотите сделать заказ по пути, обращайтесь к справочному сервису по номеру 5900. Оператор запишет названия товаров и адрес аптеки, куда можно прийти за покупками. Когда заказ соберут, вы получите смс-сообщение на свой номер телефона.

Какой бы способ покупок в роботизированных аптеках вы не выбрали, с 1 сентября по 15 октября 2020 года включительно сможете сэкономить до 40%. Приходите в аптеки фармбрендов "Аптека АНЦ"," Благодія "," Аптека Копійка "и" Аптека Шара@" за товарами со скидками до 40%.

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*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 40%.

**Имеется в виду предварительный заказ, приобретение осуществляется в месте продажи.