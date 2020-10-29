Освободят от коммуналки и дадут прибавки к пенсии: кого коснется новшество от Кабмина
Кабинет министров принял решение ввести дополнительные выплаты к пенсиям тем, у кого в АТО/ООС погиб член семьи. Кроме того, отдельные категории частично освободили от коммуналки.
О том, какие изменения подготовили в Кабмине и кто еще имеет право на доплаты, – читайте в материале OBOZREVATEL.
Новая социальная помощь и освобождения от коммуналки
В Украине Кабмин принял решение частично освободить от коммуналки тех, кто имеет особые трудовые заслуги перед Родиной (речь идет о Героях Украины, Героев социалистического труда и полных кавалеров ордена трудовой славы). Они освобождаются от коммуналки в домах без отопления в пределах социальных нормативов.
Кроме того, Кабмин установил с первого августа ежемесячную адресную помощь к пенсионной выплаты нетрудоспособным членам семьи добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС в случае потери кормильца или до назначенной детям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.
"Размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 грн, на двух и более членов семьи – не менее 6100 гривен каждому", – поясняют в Минсоце.
Правительство также подготовило законопроект в котором предусмотрено:
государство должно гарантировать ветеранам труда и лицам пожилого возраста предоставлении различных видов социальной помощи путем информирования населения об услугах и программы по поддержке пожилых людей,
создание условий для здорового и активного долголетия,
обеспечение реализации права на труд в соответствии с профессиональной подготовкой,
обеспечение реализации права на социальные услуги через привлечение поставщиков соцуслуг негосударственного сектора,
обеспечение укрепления и развития учреждений, предоставляющих соцуслуги,
обеспечение реализации государственных и региональных целевых программ социальной защиты ветеранов труда и лиц пожилого возраста.
Кто еще имеет право на доплаты
Выплата в дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, предусмотрена статьями 50 и 51 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".
1) лицам, принадлежащим к категории 1:
из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
лицам с инвалидностью I группы – 474,5 0 грн;
лицам с инвалидностью II группы – 379,6 0 грн;
лицам с инвалидностью III группы – 284,7 0 грн;
для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:
лицам с инвалидностью I группы – 341,64 грн;
лицам с инвалидностью II группы – 227,76 грн;
лицам с инвалидностью III группы – 170,82 грн;
2) лицам, относящимся к категориям 2-4:
лицам, принадлежащим к категории, 2 – 170,82 грн;
лицам, принадлежащим к категории, 3 – 113,88 грн;
лицам, принадлежащим к категории, 4 – 56,94 грн;
3) детям с инвалидностью, а также больным вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью, – 170,82 грн.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, доплату можно получить и за стаж сверх нормативного. В декабре прибавка за год дополнительного стажа увеличится с 17,12 до 17,69 грн, а с июля 2021-го до 18,54 грн, а с декабря следующего года – до 19,34 грн.
На прибавку имеют право женщины, которые отработали больше 30 лет и мужчины, которые имеют от 35 лет стажа. Кроме того, на прибавку могут рассчитывать и те, кто позже вышел на пенсию по собственному желанию:
на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;
на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.