Оставляют без пенсий: в Украине активизировалась новая схема мошенничества

В Украине под видом компьютерных мастеров мошенники проникают в дома пенсионеров, устанавливают пароли на жесткие диски их компьютеров и требуют выкуп в размере 2-3 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Компьютерный мастер. Живу рядом", – объявления с таким содержанием можно встретить в спальных районах почти любого украинского города. За 150-300 грн "мастера" обещают переустановить программную систему, "почистить" вирусы и устранить мелкие поломки.

По объявлению звонят чаще всего пенсионеры и компьютерные "чайники". После получаса манипуляций с умным лицом мастер предъявляет счет: за переустановку системы, замену деталей, обжимку кабеля и новую обложку на рабочий стол – все вместе 2,5 тыс. грн. Если отказаться оплачивать, компьютер останется в заложниках.

Мошенничество в Украине

Опытный "мастер" перед тем, как предъявить счет, ставит пароль на жесткий диск. Чтобы снова пользоваться своим компьютером – придется оплатить счет. Такие мастера работают в большинстве крупных городов. "Вместо оговоренных заранее 150 грн за переустановку операционной системы Windows, приглашенный мастер выписывает чек на 2500 грн за кучу дополнительных услуг, о которых тебе не сообщили заранее", – рассказывает о мастере "Сергее" киевлянка Анна.

В Одессе по такой же схеме работает Николай. "Маме 78 лет. Не увидела на компьютере курсор мышки и решила вызвать мастера. Полтора часа копался и сказал, что нужно 1,5 тыс. заплатить. Мама что-то подписала и отдала все, что было, а остальное пообещала с пенсии", – жалуется в соцсетях одесситка Екатерина. Совсем недавно "мастер" появился и в Запорожье – там работает Павел.

"После завершения своей работы он предоставил ей счет в сумме 3 тыс. грн. Соседка в шоке. Мастер Павел предложил ей пойти и оформить кредит", – написала на своей странице в соцсети Светлана. Во всех трех случаях пострадали женщины пенсионного возраста. Объявления с предложением пригласить "мастера" расклеивают по всем районом. В каждом городе сразу трудятся 10 Павлов, Николаев, Сергеев.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе "развития населения" и получить 10 тыс. грн. Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств

Ранее киевлянка заплатила мошенникам в псевдообменнике 87 тысяч гривен за информацию о курсе валют.

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