Осталось несколько недель: у кого в Украине заберут субсидии 

В Украине в мае субсидии пересчитают с учетом обновленных доходов. При этом часть украинцев лишится скидки.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, те, кто после монетизации накопил долг как минимум в размере 340 грн, помощь на следующий период предоставлять не будут. И если раньше для того, чтобы отобрали субсидию, нужно было иметь задолженность как минимум за два месяца, сейчас достаточного и одного.

Как заявляют коммунальные предприятия, среди льготников есть большое количество тех, кто деньги (субсидию) получил, но за коммуналку не заплатил. К примеру, по данным "Киевтеплоэнерго", половина их потребителей с субсидией или не заплатили за отопление и горячую воду, или заплатили частично.

И если до мая они полностью не погасят всю задолженность, государство больше не будет выделять им деньги на оплату коммунальных услуг.

Кто еще не получает субсидию:

есть дом площадью от 200 кв. м или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Стоит отметить: ранее в Кабмине заявляли, что действующая форма монетизации субсидий – пробная. Если окажется, что львиная доля льготников деньги проедает, а не использует на оплату коммуналки, правила могут поменять, и тогда "на руки" будут выдавать только сэкономленную субсидию, а не всю сумму сразу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

До конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий;

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный запустили уже с 1 марта.

Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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