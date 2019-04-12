|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Личные финансы

Осталось несколько недель: у кого в Украине заберут субсидии 

881Читать материал на украинском

В Украине в мае субсидии пересчитают с учетом обновленных доходов. При этом часть украинцев лишится скидки.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, те, кто после монетизации накопил долг как минимум в размере 340 грн, помощь на следующий период предоставлять не будут. И если раньше для того, чтобы отобрали субсидию, нужно было иметь задолженность как минимум за два месяца, сейчас достаточного и одного.

Как заявляют коммунальные предприятия, среди льготников есть большое количество тех, кто деньги (субсидию) получил, но за коммуналку не заплатил. К примеру, по данным "Киевтеплоэнерго", половина их потребителей с субсидией или не заплатили за отопление и горячую воду, или заплатили частично.

Осталось несколько недель: у кого в Украине заберут субсидии 

Новости
Украинцам раздали десятки тысяч на руки: как разбогатеть на монетизации субсидий

И если до мая они полностью не погасят всю задолженность, государство больше не будет выделять им деньги на оплату коммунальных услуг.

Кто еще не получает субсидию:

  • есть дом площадью от 200 кв. м или квартира от 120 кв. м;

  • машина возрастом до 5 лет;

  • сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

  • последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Стоит отметить: ранее в Кабмине заявляли, что действующая форма монетизации субсидий – пробная. Если окажется, что львиная доля льготников деньги проедает, а не использует на оплату коммуналки, правила могут поменять, и тогда "на руки" будут выдавать только сэкономленную субсидию, а не всю сумму сразу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Монетизация субсидий" на OBOZREVATEL.

Тема
Монетизация субсидий
Место
Украина
Теги
субсидииЖКХтарифы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения