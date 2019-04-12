Осталось несколько недель: у кого в Украине заберут субсидии 

В Украине в мае субсидии пересчитают с учетом обновленных доходов. При этом часть украинцев лишится скидки.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, те, кто после монетизации накопил долг как минимум в размере 340 грн, помощь на следующий период предоставлять не будут. И если раньше для того, чтобы отобрали субсидию, нужно было иметь задолженность как минимум за два месяца, сейчас достаточного и одного.
Как заявляют коммунальные предприятия, среди льготников есть большое количество тех, кто деньги (субсидию) получил, но за коммуналку не заплатил. К примеру, по данным "Киевтеплоэнерго", половина их потребителей с субсидией или не заплатили за отопление и горячую воду, или заплатили частично.
И если до мая они полностью не погасят всю задолженность, государство больше не будет выделять им деньги на оплату коммунальных услуг.
Кто еще не получает субсидию:
есть дом площадью от 200 кв. м или квартира от 120 кв. м;
машина возрастом до 5 лет;
сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;
последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.
Стоит отметить: ранее в Кабмине заявляли, что действующая форма монетизации субсидий – пробная. Если окажется, что львиная доля льготников деньги проедает, а не использует на оплату коммуналки, правила могут поменять, и тогда "на руки" будут выдавать только сэкономленную субсидию, а не всю сумму сразу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
До конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий;
Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный запустили уже с 1 марта.
Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".
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