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Осталось несколько недель: большинство украинцев останется без субсидий 

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В Украине ежегодно количество субсидиантов после окончания отопительного сезона сокращается в несколько раз. В феврале прошлого года скидки получали 6,4 млн семей, а в июне осталось всего 1,6 млн.

Уже через несколько недель все субсидии пересчитают, а без помощи от государства остануться большинство семей, об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, с субсидиями в мае 2019-го останутся только самые малообеспеченные семьи (в первую очередь пенсионеры). Кроме того, помощь от государство потеряют те, кто накопил долг за коммуналку в сумме от 340 грн. Причем достаточно не заплатить даже за один месяц.

Кто не получит субсидию:

  • есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

  • машина возрастом до 5 лет;

  • сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

  • последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Осталось несколько недель: большинство украинцев останется без субсидий 

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Украинцам назначают коммунальные скидки дважды в год: на отопительный и неотопительный сезоны. Грядущий перерасчет ожидается уже в мае, а апрель – последний месяц больших субсидий. Так, в новых "скидках" будут учитывать доходы за второе полугодие 2018-го, на данный момент украинцы получают помощь на оплату коммунальных услуг с учетом тех доходов, которые они получали еще год назад.

Отметим, если значительная часть украинцев субсидию потратит не по назначению, от полной монетизации могут отказаться. Вместо этого, как ранее предлагали в правительстве, все украинцы на руки смогут получать только сэкономленную часть скидки, а не всю сумму сразу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
субсидиикоммунальные услугитарифы
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