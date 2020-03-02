Осовременивание пенсий в марте отменили: сколько потеряют украинцы из-за решения Кабмина

В Украине осовременивание пенсий в марте, которое должно было привести к росту выплат на 8-12%, отменили. Закон обязывает Кабмин провести такой перерасчет, однако сроки в документе не указаны, поэтому правительство решило в марте выплаты не повышать.

Об этом во время пресс-брифинга 2 марта заявил премьер-министр Алексей Гончарук. "По закону мы в течение года должны принять решение. Нет четких сроков. Мы принимаем решение в течение года. Это решение в состоянии разработки", – сказал он.

В прошлом году осовременивание провели в марте, так как в этом месяце у чиновников есть вся необходимая статистика за прошлый год для проведения расчетов. Однако в 2020-м году в марте осовременивания не будет. А когда будет – неизвестно.

Стоит отметить, что чем дольше тянет Кабмин, тем меньше месяцев украинцы будут получать повышенные выплаты. Часть украинцев ежемесячно без повышения получает на 200-400 грн меньше.

Осовременивание пенсий для всех будет разным. Чем больше зарабатывали и дольше работали, тем выше будет осовременивание. Идея состоит в том, чтобы повышать размер средней зарплаты, которая учитывается в формуле расчета пенсий.

Итак, пенсии в Украине считаются по следующей формуле:

Средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственной зарплаты к средней по стране * стаж в годах * 1%:

Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 г. дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960 г.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

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