В Украине мошеннической схеме из России дали новую жизнь: как обманывают в соцсетях

Организаторы мошеннических рассылок из России в украинских чатах мессенджеров прибегли к новой уловке. Теперь их проводят не анонимные боты, а якобы реальные люди.

Обман маскируют под отзывы людей, которые якобы не верили в схему, но потом попробовали и "убедились" в том, что она приносит заработок. Об этом OBOZREVATEL стало известно из жалоб участников сообществ в мессенджерах.

"Народ, напрасно мы поливали грязью Светлану. Ссылка, которую она кинула, действительно работает. Мне тоже пришла выплата на банковскую карточку, да еще и побольше, чем Свете. Почти 200 тысяч получила. Светочка, прости нас, дураков. Мы думали, что ты шутишь, а оказалось, что все чистейшая правда", – написала Анна Станилова в группе "Ножи ручной работы Украина" в Viber.

Мошенническая рассылка от имени реального пользователя группы

По ссылке кроется та самая схема, о которой недавно предупреждал OBOZREVATEL – сайт, который обещает людям (даже не предпринимателям) компенсацию НДС. При этом выплаты от России якобы можно получить даже жителям других стран.

Как устроена схема

Сначала сайт просит пользователя ввести 6 цифр номера банковской карточки.

Мошенническая рассылка

Затем перебрасывает пользователя на страницу, которая имитирует поиск по какой-то базе данных.

Мошенническая рассылка

Мошенническая рассылка

Мошенническая рассылка

В итоге ресурс сообщает, что человек может получить огромную сумму – 270 тыс. рублей (около 101 тыс. гривен).

Мошенническая рассылка

Общение в это время идет с некой "юристкой", которая просит заполнить анкету.

Мошенническая рассылка

Во время проверки мы согласились на условия и ввели наши "личные" данные.

Мошенническая рассылка

После этого до получения денег остался один шаг.

Мошенническая рассылка

Мошеннический сайт готов дать нам деньги. Но пользователь сначала должен заплатить 372 рубля (около 140 гривен) за некие "юридические услуги за регистрацию".

Мошенническая рассылка

Понятно, что никакой "компенсации НДС", да еще и на русском ресурсе, пользователь не получит. А вот деньги потеряет.

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники в сети придумали новый способ обмана: доверчивым украинцам "продают души", которые якобы позволят улучшить материальное положение и получить долгожданное благополучие, другим же обещают заплатить 22 тысячи гривен за "продажу самого главного органа".

В Украине разгорелся крупнейший скандал из-за слива в сеть сотен гигабайтов личных данных граждан. Информацию продавали через Telegram-бот, который из-за жалоб закрыли, но на следующей же день работу возобновили.

В Украине в чатах мессенджеров прошли массовые рассылки с рекламой новой мошеннической схемы из России.