Оплатить с помощью селфи: как работает Liqpay от ПриватБанка

Оплата наличкой – дорого и опасно. За кассой нужно следить, деньги требуют счет, у продавца всегда есть соблазн, а выручку придётся инкаcсировать. А это тоже расходы.

Кроме того, все больше украинцев предпочитают оплату c помощью мобильного телефона, карт с функцией paypass.

Как дать возможность клиенту платить с помощью карты, когда у продавца есть только мобильный телефон? Выход прост – Liqpay от ПриватБанка.

Приложение Liqpay от ПриватБанка

Что такое Liqpay?

Это мобильное приложение от банка, которое позволяет мгновенно оплачивать покупки. Все защищено: безопасность гарантирует сам банк. Главное преимущество: чтобы воспользоваться Liqpay, продавцу понадобится всего лишь мобильный телефон или планшет.

Как это работает?

Всего есть четыре варианта оплаты. Самый привычный: через QR-код. Создаёте платёж в Liqpay, он формирует код, показываете его клиенту, тот сканирует в Приват24 (или стандартным сканером) — и сделка состоялась. Средства мгновенно поступят с карты покупателя на счет продавца.

Но и это не всё. В приложении можно увидеть всех клиентов "Привата", которые находятся возле вас. Если выбрать среди них своего клиента, платёж придёт в виде пуш-уведомления (сообщение всплывёт на телефоне клиента). Дальше клиент подтверждает покупку и оплачивает ее.

Покупателю можно предоставить счет и с помощью мобильного телефона. Для этого нужно будет ввести или передать номер для выставления счета. Он также придёт ему в виде всплывающего уведомления.

Если ваш покупатель пользуется Facepay, для оплаты достаточно его сфотографировать (или позволить ему сделать селфи).

В ПриватБанке также обещают уже в ближайшие месяцы наладить процесс фискализации через приложение. То есть предприятиям, которые используют Liqpay, не нужно будет заводить кассовый аппарат и обслуживать его.

Хорошо, убедили. Где скачать приложение и сколько платить?

Приложение бесплатно. Его можно скачать здесь (Android) и здесь (IOS). В Liqpay нужно создать кабинет своего магазина и в течение 24 часов банк проверит информацию.

Комиссия с платежа – 2,75%. То есть платить нужно только тогда, когда покупатель провел платеж. Этот вариант идеален для таксистов, курьеров, продавцов на улице, официантов, владельцев мелкого бизнеса.

Liqpay от ПриватБанка отлично подойдет для оплаты в такси

Liqpay – оплатить сможет каждый. Уже в этом году, согласно оценкам НБУ, каждая вторая покупка будет оплачиваться по безналу. И если в крупных сетях уже давно установлены банковские терминалы, для мелкого бизнеса приложение – идеальный вариант обеспечить безналичный расчет практически бесплатно, не покупая оборудования и не задумываясь о его содержании.

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