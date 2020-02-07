Опасные покупки на Prom.ua: как украинцы массово становятся жертвами мошенничества

Заказал детскую мебель через популярный сервис Prom.ua и остался без денег и товара. А когда попытался предупредить других доверчивых покупателей, администрация сайта удалила негативную информацию. С такой ситуацией столкнулся киевлянин Евгений, которому заказ несуществующей мебели обошелся в 7 тыс. грн, удивлен, почему популярная площадка не спешит защищать покупателей.

Мы выяснили, что случай с Евгением – не единственный. Как мошенники "кидают" жертв через популярный сайт, что говорят в Prom.ua и как уберечься от покупок воздуха в интернете – разбирались журналисты OBOZREVATEL.

Обратился в киберполицию

Евгений обратился в редакцию OBOZREVATEL, чтобы предупредить украинцев о мошенничестве, жертвой которого он стал. Рассказал, что сайт Prom.ua выбрал не случайно – поверил рекламным слоганам о надежности.

"В начале октября жена на сайте нашла детскую мебель, но у нас были нестандартные размеры. Мы списались с продавцом, поговорили. Также я прочел о них отзывы, в которых было все хорошо. И после этого продавец предложил отправить ему на карту задаток – 7 тыс. грн. А уже готовый комплект обошелся бы в 20 тыс. грн.", – рассказал подробности Евгений.

По его словам, дальше продавец долго "делал мебель", присылал неразборчивые фотографии. А последним сроком, когда заказ будет готов, назвал 13 декабря 2019-го. Но и тогда долгожданные шкафчики не были готовы. Тогда Евгений предложил вернуть деньги, и в середине января представитель фирмы переслал ему 1 тыс. грн.

"Я обратился в Prom.ua, написал им о произошедшем. А на сайте мебельной фирмы оставил отзыв. Денег вернуть не просил, предложил проверить эту контору, чтобы такого больше не повторилось. И сначала представители интернет-площадки повели себя корректно. Но объяснили, что сделка была оформлена не через их сайт, то ничем помочь не могут. И первый отзыв, который я написал об этих мебельщиках какое-то время был виден покупателям. Но потом он пропал", – рассказывает Евгений.

"И первый отзыв, который я написал об этих мебельщиках какое-то время был виден покупателям. Но потом он пропал", – рассказывает Евгений.

Все попытки выяснить – почему его предупреждение удалили, ведь вопрос не решен, не увенчались успехом. Объяснили, что сделка была заключена не через сайт, поэтому никаких претензий быть не может.

"Но ведь сайт размещен был на их площадке. К тому же я Prom.ua предоставил все переписки, чек, подтверждение. При этом я видел еще один негативный отзыв, но и он исчез с сайта. Такое впечатление, что площадка подчищает недовольные отзывы клиентов. Я не мог заказать физически через них, потому что у меня другие размеры. Сейчас я обратился в Киберполицию", – возмущен Евгений.

Жалуются на удаленные отзывы

При этом в сети описаны сотни подобных Евгению ситуаций. Например, на сайте Otzyvua из 1,5 тыс. комментариев про работу Prom.ua – почти тысяча негативных.

"Был куплен товар и оплачен по 100% предоплате на карту Приват. Вместо бренда, который указан на фото, приехал какой-то левак. Написал плохой отзыв продавцу, который прислал липу, чтобы предупредить других покупателей. А служба поддержки SKK отзыв удалила без обьяснений", – написал в январе Дмитрий.

"Отзывы покупателей на любой торговой площадке необходимы покупателям, чтобы принять правильное решение. Но на Prom.ua такие отзывы, как оказалось, просто удаляются службой поддержки. Все мои отзывы были на основе реальных заказов через кабинет покупателя. Сначала их просто не публиковали. После моего обращения в службу поддержки с вопросом почему так, из моего кабинета на сайте исчезли не только эти самые отзывы, но и заказы, по которым они были сделаны. А мне ответили, что все прекрасно, все опубликовано", - пишет пользователь, которая представилась Ниной.

Заказ через сайт не спас

Не исключено, что негативный имидж компании создают конкуренты. Поэтому мы посмотрели уголовное дела, которые есть в открытом доступе – реестре судебных решений. Житель Попасной Луганской области оформлял сделку через сайт, как советовали нам сотрудники Prom.ua. Но его это не спасло.

В июне 2019 г. Мужчина заказал через площадку телефон Xiaomi Redmi Note стоимостью 5499 грн. В качестве продавца был указан некий "ТехноМир".

"Я зашел в свой кабинет на prom.ua и добавил товар в корзину. После - на электронную почту пришло сообщение с интернет магазина "ТехноМир" о том, что заказ был принят, а также пришло сообщение с торговой платформы prom.ua. Там было указано "Спасибо за покупку", – рассказал следователям пострадавший.

После этого мужчине снова позвонил продавец, попросил перечислить на карту всю сумму за товар, что он и сделал. В "ТехноМире" предупредили, что доставят смартфон через три-четыре дня.

"На следующий день я зашел в свой кабинет на prom.ua и увидел, что магазин "ТехноМир" исчез с платформы prom.ua. Я позвонил на мобильный продавцу, но он успокоил, что товар доставят. Потом он перестал брать трубку, а сейчас телефон вообще выключен", - рассказал полицейским потерпевший.

В декабре 2019 следователи Попаснянской полиции продолжали искать продавцов несуществующего телефона - обращались в суд, чтобы получить доступ к данным с мобильных телефонов продавца. Уголовное производство открыто по статье "мошенничество".

Нет никаких хитростей

Площадка Prom.ua работает как рынок, но в интернете. Ежегодно там отовариваются два миллиона украинцев. "Предприниматели на платформе Прома самостоятельно создают интернет-магазины или размещают свои товары в общем каталоге. А покупатели могут найти любой из ста миллионов товаров", – так себя рекламирует ресурс.

В пресс-службе Prom.ua попросили нас предоставить информацию о неудачном опыте покупки мебели и пообещали разобраться. Интернет-магазин мебели, который не выполнил обещание, называется NOVA-CNC. А все подтверждающие слова Евгения документы есть в распоряжении редакции.

Ресурс сейчас внедряет сертификацию продавцов по рейтингам и отзывам. А тех, кто некачественно обслуживает покупателей, удаляют из каталога. Также клиентам предлагают оплачивать товары через Пром, а сами выступают гарантом сделки.

Мошенники пром.юа

"Случаи с недобросовестными покупателями и продавцами случаются, но они редки и с каждым мы разбираемся. У нас работает служба контроля качества, мы тесно сотрудничаем с Киберполицией и компенсируем покупателям оплаченные, но не полученные заказы. К сожалению, недобросовестные действия бывают как у продавцов, так и у покупателей. Поэтому мы должны убедиться, что сделка действительно состоялась и действительно на Prom.ua", – говорит нам руководитель пресс-службы Prom.ua Юлия Новаченко.

Она уточнила, что покупатель может вести переписку с продавцом и получать реквизиты на оплату через чат с продавцом на Prom.ua даже в случае нестандартной ситуации. Этого, уверяют, достаточно, чтобы подтвердить покупку через Prom.ua. Хотя, как показала практика, такие советы спасают далеко не всегда.

Чтобы не стать жертвой мошенника в компании также рекомендуют выбирать сертифицированных маркетплейсом продавцов – это компании с высоким уровнем сервиса. Но уточняют, это не значит, что несертифицированные продавцы являются непорядочными. Просто они еще не отвечают критериям сертификации.

Что касается удаленных комментариев, то Prom.ua уточнили – должны разобраться в ситуации. "Продавец может отклонить отзыв, если покупка не подтверждена и не был заказ. Но все отзывы, которые были написаны, хранятся в системе, и если покупатель может подтвердить факт покупки, это повод обжаловать решение компании", – говорит Новаченко.

Расследуют сотни дел

Также, только за последний год правоохранители расследуют сотни дел, связанных с покупками через Пром. Покупатель из Черниговской области перечислил за товар на Prom.ua 19,5 тыс. грн. Теперь полиция ищет продавца. В Харькове расследуют покупку модульной мебели, за которую местная жительница перечислила 6,2 тыс. грн. В ноябре покупательница из Днепра осталась без пылесоса Thomas, хотя уплатила за него 4,5 тыс. грн. Житель Винницы приобрел несуществующий металлолом, предварительно выслав продавцу фирмы Укревросталь 44 тыс. грн.

Летом жительница Горишних Плавней Полтавской области заказала стиральную машинку за 11,5 тыс. грн. Покупатель из Мариуполя заплатит за запчасти 24,8 тыс. грн., но так их и не получил. А семья из Херсона тоже попалась на удочку мошенников – солнечные панели, которые так и не доставили, обошлись в 7,2 тыс. грн.

Все эти случаи сейчас расследует полиция. При этом правоохранители не раз предупреждали, что товары, купленные и на известных ресурсах, лучше оплачивать только после доставки. Тогда преступлений, связанных с мошенничеством, будет гораздо меньше.

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