Опасная квартира: мошенники оставляют украинцев без копейки, а цены растут 

В Украине стоимость аренды в конце отопительного сезона может в очередной раз подняться. Если сейчас квартиру можно найти за 7-8 тыс., уже через несколько месяцев за такое же жилье смогут просить около 9 тыс. грн.

Подорожанием умело пользуются мошенники. Рядом с реальными объявлениями предлагают квартиры всего за 5 тыс. грн в центре, но деньги нужно отдать до просмотра жилья.

OBOZREVATEL выяснил, что будет с ценами на аренду жилья и как украинцев разводят мошенники.

Главное:

стоимость аренды квартиры в 2019-м может увеличиться на 1 тыс. грн за "однушку";

большинство "дешевых" вариантов из объявлений оставляют мошенники;

платить за аренду можно только после подписания договора и получение ключей.

Цены выросли и прибавят еще 15%

В прошлом году "однушку" в Киеве с косметическим ремонтом можно было арендовать за 6 тыс. грн (в отдаленном от центра районе), сейчас за такие деньги в лучшем случае можно найти жилье в пригороде, рассказывает киевский риелтор Максим Бабуряк.

Стоимость аренды растет пропорционально доходам, уверен эксперт. Мол, киевляне стали больше зарабатывать, пропорционально выросли и цены. Сейчас в лучшем случае квартиру без ремонта можно арендовать за 6,5 тыс. грн. В 2019-м также ожидается очередное повышение. Правда, ближе к концу лета.

"У нас цены меняются не постепенно, а в среднем два раза в году. После отопительного сезона: как раз студенты выселяются из квартир, а новых жильцов заселяют уже по новым ценам. Второй раз – в конце лета. Тогда значительно растет спрос, потому что студенты приезжают. А чем выше спрос, тем смелее можно поднимать цены", – уверен риелтор.

Уже сейчас средняя стоимость аренды, согласно данным крупного портала недвижимости, составляет около 8 тыс. грн за "однушку" и 10-12 тыс. – за двухкомнатную квартиру. Риелтор Марина Круглякова уверена: уже в сентябре на однокомнатную квартиру с минимальным набором мебели и техники, недалеко от метро и с косметическим ремонтом найдутся арендаторы и на цену в 8,5-9 тыс.

"Цены всегда растут. Сейчас видим, что предпосылки для роста есть. Многие арендодатели, которые уже давно имеют квартирантов, повышают цены в конце отопительного сезона, чтобы не травмировать сильно жильцов. Плюс всегда в сентябре или даже в конце августа к старым ценам смело прибавляем 1000 грн", – рассказывает Круглякова.

Украинцы становятся жертвами квартирных аферистов

И хотя рыночная стоимость "однушки" стартует от 6,5-7 тыс. грн, на сайтах объявлений можно встретить огромное количество предложений за 5 и даже 4 тыс. грн в месяц. Более того, за такие деньги якобы можно снять шикарную квартиру в центре. "Срочно сдам хорошую квартиру с мебелью и бытовой техникой. В квартире сделан ремонт, установлены счетчики. Хорошие тихие соседи. Удобная транспортная развязка. Квартира находится на ул. Большая Васильковская 58. Возможна аренда с животными", – говорится в одном из объявлений на сайте OLX.

Подобных предложений здесь десятки. И львиная доля из них – мошенничество. Ушлые дельцы научились убедительно рассказывать, складно придумывать и умело обводить вокруг пальца. Правда, с фотографиями квартир, видимо, возникают проблемы. Например, квартиру на ул. Большая Васильковская иллюстрировали фотографиями апартаментов в Калуге.

– Да, есть такая квартира. Владелец срочно выезжает из Украины и поэтому такая цена. Мы агентство. Наш фотограф выезжал на место и делал все фотографии, – рассказывает "сотрудница агентства" Алла.

Чтобы посмотреть квартиру, девушка предложила приехать к ним в офис и сразу же заплатить за первый и последний месяц проживания. То есть 10 тыс. грн.

– Вы у нас в офисе подписываете документы, в договоре указано, что если вам не понравится квартира, мы вам на месте возвращаем деньги.

Офис "агентства" находится по адресу проспект Победы, 59а. Алла сразу же начала рассказывать о преимуществах вымышленной квартиры, о том, что все документы официально оформляются, а они гарантируют возврат средств.

После вопроса OBOZREVATEL, почему фотографии квартиры, которые якобы делал их сотрудник, на самом деле сделаны в российской Калуге, девушка тяжело выдохнула и прекратила разговор.

Такая схема развода работает уже не первый год. С доверчивым клиентом заключают договор предоставления информационных услуг и после оплаты дают номер "владельца" квартиры. По номеру действительно отвечает человек, который приглашает на просмотр по адресу. Но когда клиент приезжает на место, "владелец" квартиры пропадает. В самом же "агентстве" предлагают за указанную сумму другие вымышленные варианты.

А чтобы вернуть деньги, нужно написать заявление и ожидать полгода. Якобы в это время специальная комиссия будет рассматривать обращение. Разумеется, деньги не вернут и через шесть месяцев. Особо напористым могут пригрозить охраной. Она по вызову "сотрудников агентства" приезжает "успокаивать" пострадавших от схемы клиентов.

Вернуть деньги по закону практически невозможно. В договоре прописано, что платите вы за предоставление информационных услуг, а не за аренду жилья. Единственный выход – писать заявление в полицию о мошенничестве.

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"Если в договоре указаны неверные реквизиты, делать это бессмысленно. Офисы арендуют на два-три месяца, а потом переезжают в другую комнатку. За месяц такие дельцы могут зарабатывать 300-400 тыс. грн", – рассказывает юрист Алексей Мамчур.

В OLX поясняют: мошеннические объявления действительно попадаются, но на них можно пожаловаться (на странице под именем автора объявления есть кнопка "жалоба"). Правда, чаще всего модератор рассматривает жалобу в течение нескольких часов, а иногда и до трех дней. Тем временем объявление будет оставаться на ресурсе, а доверчивые украинцы будут терять деньги, пытаясь арендовать доступное жилье с ремонтом еще и в центре.

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