ООН обнародовала данные о всплеске безработицы среди молодежи из-за COVID-19

Из-за коронакризиса примерно каждый шестой человек в мире возрастом до 29 лет потерял работу.

Об этом сообщили в среду, 27 мая, в Международной организации труда (МОТ) ООН, передал "Интерфакс-Украина".

Безработица в мире

"Экономический кризис из-за COVID-19 ударил по молодежи – особенно по женщинам – причем сильнее и быстрее, чем по любой другой группе", – заявил гендиректор организации Гай Райдер.

По данным организации, до кризиса 178 млн человек возрастом до 29 лет были заняты в сферах, которые наиболее пострадали в результате пандемии, в частности, в розничной торговле и туризме. Почти 77% работавших до пандемии молодежи были устроены неофициально.

Те же, кто сохранил свои рабочие места, столкнулись с сокращениями числа рабочих часов. Так, в среднем этот показатель уменьшился на 23%.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество официально зарегистрированных безработных в Украине перевалило за полмиллиона. По состоянию на 26 мая оно выросло до 506 тыс. людей.

По состоянию на начало мая из-за карантина и других ограничений в США потеряли работу более 26 миллионов человек.

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