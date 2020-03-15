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15 марта • обновлено в 14:21
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Около тысячи украинцев закрыли в отелях Египта на карантин: вскрылась причина

2.8т
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В Египте около тысячи украинцев попали в карантин в отелях "Reef Oasis Beach Resort 5*" и "Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*". Оба отеля связаны между собой одной инфраструктурой. Вместе с отдыхающими из разных стран были и двое итальянцев, у которых обнаружили симптомы коронавируса.

Об этом OBOZREVATEL рассказали туристы, которые оказались в обсервации. И персонал отеля, и все посетители не имеют права покидать территорию комплекса. Итальянцев с симптомами коронавируса содержат отдельно.

Около тысячи украинцев закрыли в отелях Египта на карантин: вскрылась причина

В двух отелях сейчас находятся около тысячи украинцев. В эти отели отправляли на отдых разные украинские операторы. Покамест официального подтверждения диагноза нет, однако если окажется, что у итальянцев действительно есть вирус, под угрозой заражения окажутся и другие отдыхающие. А это тысячи человек.

Около тысячи украинцев закрыли в отелях Египта на карантин: вскрылась причина

Сейчас туристические операторы ждут результатов тестов и окончания карантина, только после этого продумают, как и когда забрать отдыхающих домой в Украину. За питание и проживание гостям в карантине платить не приходится.

Около тысячи украинцев закрыли в отелях Египта на карантин: вскрылась причина

Испугавшиеся посетителя отелей практически не выходят из номеров, чтобы минимизировать риск заражения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинских туристов, отдыхавших в двух гостиницах Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада (Египет) с подозрением на коронавирус отправили на карантин.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
карантин
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Pooh Vini
Pooh Vini
Отличный отель!)
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