Около тысячи украинцев закрыли в отелях Египта на карантин: вскрылась причина

В Египте около тысячи украинцев попали в карантин в отелях "Reef Oasis Beach Resort 5*" и "Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*". Оба отеля связаны между собой одной инфраструктурой. Вместе с отдыхающими из разных стран были и двое итальянцев, у которых обнаружили симптомы коронавируса.

Об этом OBOZREVATEL рассказали туристы, которые оказались в обсервации. И персонал отеля, и все посетители не имеют права покидать территорию комплекса. Итальянцев с симптомами коронавируса содержат отдельно.

В двух отелях сейчас находятся около тысячи украинцев. В эти отели отправляли на отдых разные украинские операторы. Покамест официального подтверждения диагноза нет, однако если окажется, что у итальянцев действительно есть вирус, под угрозой заражения окажутся и другие отдыхающие. А это тысячи человек.

Сейчас туристические операторы ждут результатов тестов и окончания карантина, только после этого продумают, как и когда забрать отдыхающих домой в Украину. За питание и проживание гостям в карантине платить не приходится.

Испугавшиеся посетителя отелей практически не выходят из номеров, чтобы минимизировать риск заражения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинских туристов, отдыхавших в двух гостиницах Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада (Египет) с подозрением на коронавирус отправили на карантин.

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