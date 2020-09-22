Офис Зеленского ответил, когда медики получат повышенную зарплату

Украинские врачи получат повышенную заработную плату уже в конце сентября.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время селекторного совещания у президента Владимира Зеленского во вторник, 22 сентября, передает пресс-служба ОП.

"Он [Степанов] отметил, что сейчас Национальная служба здоровья подписывает договоры с 1600 больницами, с третью учреждений соглашения уже заключены. Министр здравоохранения подчеркнул, что на это повышение дополнительно выделено 6 миллиардов гривен до конца года", – сказано в сообщении.

Зеленский напомнил, что медикам обещали улучшение финансовых условий и почеркнул, что власть несет за это ответственность.

Максим Степанов. Фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинские работники все 29 лет независимости Украины получали самую низкую зарплату в стране. По его словам, заработная плата врачей и медицинского персонала в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

Он обещал, что с сентября и до конца года медицинские работники начнут получать доплаты: