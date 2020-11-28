Офис Зеленского купит газет на 190 тысяч: президент читает "Сельские вести" и "Комсомолку"

Государственное управление делами объявило тендер на покупку прессы для Офиса президента Владимира Зеленского на сумму в 189,6 тыс. грн. За эти деньги президенту и сотрудникам его аппарата должны покупать несколько десятков газет и журналов в нескольких экземплярах.

Соответствующий тендер опубликован в системе Prozorro. Cреди изданий, которые покупают для президента – газета "Вести", "Комсомольская правда в Украине", "Сельские вести", The Economist, газета "День" и многие другие (полный список смотрите ниже).

Какие газеты читает Офис президента

За эти деньги издания будут покупать в течение года. К примеру, только "Аргументов и фактов" за год в офисе наберется 104 штуки (по два экземпляра в неделю).

К слову, Государственное управление делами (обеспечивает работу президента) за август заплатила авиакомпании "Украина" больше миллиона гривен за перелеты президента Владимира Зеленского. Все рейсы глава государства совершал в пределах страны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах и расходах за 2019 год. Как сообщила пресс-служба Офиса президента, доход Зеленского и членов его семьи в прошлом году составил 28,6 млн грн, при этом уплачено в бюджет 3,6 млн грн налогов.