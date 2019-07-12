Объявили масштабные проверки: в Кабмине рассказали, как платить меньше за коммуналку

В Украине правительство проводит масштабные проверки всех поставщиков отопления в стране. Чиновники выяснят, не выводят ли они средства, выполняют ли постановления Кабмина и т. д.

Несмотря на это, единственная возможность платить меньше за тепло – сократить потребление. Об этом во время часа вопросов к правительству 12 июля заявил вице-премьер Геннадий Зубко. "Мы сегодня не останавливаемся, чтобы проверить все предприятия, которые предоставляют тепло, относительно вывода средств из компаний, их регистрации, собственников", – сказал он.

Отопление в Украине pixabay.com

Вице-премьер считает, что реально снизить расходы на коммуналку можно, только сократив потребление. Для этого, по словам политика, в Украине реализуют программы финансовой поддержки энергоэффективности. Так, оформив льготный кредит и получив поддержку от властей, украинцы могут самостоятельно оплатить только около 30% стоимости капитального ремонта и утепления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление о прекращении начисления "зеленого" тарифа для наземных СЭС с 1 января 2020 года.

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