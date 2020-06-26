Обратная сторона дефицита в СССР: в сети вспомнили раздачу еды по спецпайкам
Распределение дефицитных продуктов "среди своих" в СССР было обычным делом с самого его образования, даже когда остальное население едва сводило концы с концами.
А апогея система "спецраспределения" и "спецпайков" достигла при генсеке Леониде Брежневе. Об этом в "Живом журнале" написал блогер Максим Мирович.
По его словам, в "бесклассовом" СССР все годы существовал "класс эксплуататоров", который критиковали большевики и который якобы "свергли" в 1917 году. На самом деле ничего не поменялось и стало только хуже.
"Брежнев пришел к власти в 1964 году, и примерно в это время началась эпоха "застоя". Застой коснулся практически всех сфер советской жизни – от архитектуры до кинематографа, а также весьма заметно отразился на благосостоянии советских граждан – бытовых вещей и качественной еды на всех не хватало, из-за чего в магазинах возник дефицит – это когда какие-то товары можно было купить, лишь отстояв огромную очередь, либо было нельзя купить вовсе", – обрисовал исторический фон Мирович.
Из-за того, что вещей и продуктов не хватало на всех, начала формироваться система советского распределения, которая имела несколько цепочек.
"Во-первых, цепочки создавались "сверху – это когда определенная категория граждан, приближённых к власти, могла получить без очереди машину, купить мебельный гарнитур из какого-нибудь "спецфонда" или даже съездить за границу по "спецпутевке", – написал блогер.
Цепочки распределения формировались также и "снизу" – когда обычные люди заводили себе знакомых среди завмагов или среди обычных продавцов, и те откладывали им тот или иной дефицитный товар – будь-то еда, одежда или мебель. В брежневские времена даже был специальный анекдот на эту тему – "коммунизм наступит тогда, когда у каждого советского человека будет свой знакомый завмаг".
Равные, равнее других
По мнению Мировича, привилегированным классом в якобы "бесклассовом" советском обществе становились те, кто находился в советской системе, причём чем дальше человек в этой системе продвигался – тем большие привилегии он получал. Причём это касалось буквально всего – от качества жилья до наличия и уровня личного автомобиля и возможности приобретать дефицитные продукты питания. Существовали также и отдельные закрытые "цековские" столовые, где качество и сервис ни шел ни в какое сравнение с обычными советскими столовками.
Распределение продуктов осуществлялось так – каждая из советских организаций имела свои спецмагазины и "продуктовые наборы", которые составлялись из произведенных в стране (либо приобретенных за рубежом) дефицитных продуктов. Остатки этих продуктов (если таковые были) — шли в обычную розничную торговлю, где завмагами и продавцами тоже в первую очередь распределялись "по своим".
Существовала и так называемая "спецдоставка" продуктов – когда всяким советским номенклатурщикам даже не нужно было ходить за спецпайками в спецмагазины, а все дефицитные товары им привозил на дом водитель.
Что было в тех самых "спецпайках"?
В тех самых спецпайках ("райкомовских", "обкомовских", "академических" и прочих других) были все продукты, которые для большей части остального населения СССР оставались недоступными. В спецпайках были импортные консервы и советский майонез (который далеко не всегда можно было купить в обычном магазине), детское питание, была черная и красная икра, импортные фрукты, сырокопченые и вареные колбасы, сардельки, сосиски, крабы, балыки, замороженные креветки, куры отличного качества, печень трески, ананасы, мандарины, импортное вино и коньяк, и много чего ещё.
"Что самое интересное – для той части продуктов, которая производилась для спецпайков в СССР, существовали отдельные производственные линии. В спецколхозах было запрещено использование пестицидов и химикатов (тогда как в обычных в землю сыпали всякую дрянь), на мясокомбинатах существовали "закрытые цеха", где делали для спецпайков делали качественные версии колбас и сосисок без добавления говяжьих потрохов и туалетной бумаги. То есть – даже в качестве продуктов неравенство советских граждан себя во всю проявляло", – написал блогер.
Даже упаковка таких "спецпродуктов" отличалась – вместо обычной серой советской бумаги плохого качества (в которой заворачивали сосиски в гастрономах), "спецпайковские" колбасы и сосисоны были упакованы в красивые картонные коробки с цветными наклейками, на которых при этом не была указана цена.
Страна всеобщего счастья
"И это очень хороший пример того, кто обычно рассказывает всякие байки про СССР как про страну "всеобщего равенства и счастья" – сидя на спецпайках, живя в правительственной "бесплатной" квартире можно легко и беспечно рассказывать сказки про "величайшую на свете страну советов". А то, что где-то рядом есть лагеря ГУЛАГа, колхозы, в которых люди работают за галочки-"трудодни" и заводы, на которых люди просто спиваются – так может всего этого и нет, потому что из окна кремлёвской квартиры этого не видно", – подытожил Мирович.
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