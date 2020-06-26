Обратная сторона дефицита в СССР: в сети вспомнили раздачу еды по спецпайкам

Распределение дефицитных продуктов "среди своих" в СССР было обычным делом с самого его образования, даже когда остальное население едва сводило концы с концами.

А апогея система "спецраспределения" и "спецпайков" достигла при генсеке Леониде Брежневе. Об этом в "Живом журнале" написал блогер Максим Мирович.

Спецпайки в СССР Максим Мирович

По его словам, в "бесклассовом" СССР все годы существовал "класс эксплуататоров", который критиковали большевики и который якобы "свергли" в 1917 году. На самом деле ничего не поменялось и стало только хуже.

"Брежнев пришел к власти в 1964 году, и примерно в это время началась эпоха "застоя". Застой коснулся практически всех сфер советской жизни – от архитектуры до кинематографа, а также весьма заметно отразился на благосостоянии советских граждан – бытовых вещей и качественной еды на всех не хватало, из-за чего в магазинах возник дефицит – это когда какие-то товары можно было купить, лишь отстояв огромную очередь, либо было нельзя купить вовсе", – обрисовал исторический фон Мирович.

Спецпайки в СССР Максим Мирович

Из-за того, что вещей и продуктов не хватало на всех, начала формироваться система советского распределения, которая имела несколько цепочек.

"Во-первых, цепочки создавались "сверху – это когда определенная категория граждан, приближённых к власти, могла получить без очереди машину, купить мебельный гарнитур из какого-нибудь "спецфонда" или даже съездить за границу по "спецпутевке", – написал блогер.

Цепочки распределения формировались также и "снизу" – когда обычные люди заводили себе знакомых среди завмагов или среди обычных продавцов, и те откладывали им тот или иной дефицитный товар – будь-то еда, одежда или мебель. В брежневские времена даже был специальный анекдот на эту тему – "коммунизм наступит тогда, когда у каждого советского человека будет свой знакомый завмаг".

Равные, равнее других

Спецпайки в СССР Максим Мирович

По мнению Мировича, привилегированным классом в якобы "бесклассовом" советском обществе становились те, кто находился в советской системе, причём чем дальше человек в этой системе продвигался – тем большие привилегии он получал. Причём это касалось буквально всего – от качества жилья до наличия и уровня личного автомобиля и возможности приобретать дефицитные продукты питания. Существовали также и отдельные закрытые "цековские" столовые, где качество и сервис ни шел ни в какое сравнение с обычными советскими столовками.

Распределение продуктов осуществлялось так – каждая из советских организаций имела свои спецмагазины и "продуктовые наборы", которые составлялись из произведенных в стране (либо приобретенных за рубежом) дефицитных продуктов. Остатки этих продуктов (если таковые были) — шли в обычную розничную торговлю, где завмагами и продавцами тоже в первую очередь распределялись "по своим".

Спецпайки в СССР Максим Мирович

Существовала и так называемая "спецдоставка" продуктов – когда всяким советским номенклатурщикам даже не нужно было ходить за спецпайками в спецмагазины, а все дефицитные товары им привозил на дом водитель.

Что было в тех самых "спецпайках"?

В тех самых спецпайках ("райкомовских", "обкомовских", "академических" и прочих других) были все продукты, которые для большей части остального населения СССР оставались недоступными. В спецпайках были импортные консервы и советский майонез (который далеко не всегда можно было купить в обычном магазине), детское питание, была черная и красная икра, импортные фрукты, сырокопченые и вареные колбасы, сардельки, сосиски, крабы, балыки, замороженные креветки, куры отличного качества, печень трески, ананасы, мандарины, импортное вино и коньяк, и много чего ещё.

Спецпайки в СССР Максим Мирович

Спецпайки в СССР Максим Мирович

"Что самое интересное – для той части продуктов, которая производилась для спецпайков в СССР, существовали отдельные производственные линии. В спецколхозах было запрещено использование пестицидов и химикатов (тогда как в обычных в землю сыпали всякую дрянь), на мясокомбинатах существовали "закрытые цеха", где делали для спецпайков делали качественные версии колбас и сосисок без добавления говяжьих потрохов и туалетной бумаги. То есть – даже в качестве продуктов неравенство советских граждан себя во всю проявляло", – написал блогер.

Спецпайки в СССР Максим Мирович

Даже упаковка таких "спецпродуктов" отличалась – вместо обычной серой советской бумаги плохого качества (в которой заворачивали сосиски в гастрономах), "спецпайковские" колбасы и сосисоны были упакованы в красивые картонные коробки с цветными наклейками, на которых при этом не была указана цена.

Страна всеобщего счастья

Спецпайки в СССР Максим Мирович

"И это очень хороший пример того, кто обычно рассказывает всякие байки про СССР как про страну "всеобщего равенства и счастья" – сидя на спецпайках, живя в правительственной "бесплатной" квартире можно легко и беспечно рассказывать сказки про "величайшую на свете страну советов". А то, что где-то рядом есть лагеря ГУЛАГа, колхозы, в которых люди работают за галочки-"трудодни" и заводы, на которых люди просто спиваются – так может всего этого и нет, потому что из окна кремлёвской квартиры этого не видно", – подытожил Мирович.

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