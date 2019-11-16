Обнародован список самых богатых людей мира: в него попал украинец

Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс ($110 млрд) возглавил список самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index. А в список из 500 самых богатых попал только один украинец – Ринат Ахметов ($5,6 млрд).

Как сообщает агенство Bloomberg, Билл Гейтс обогнал главу Amazon Джеффа Безоса (его состояние на два миллиарда долларов меньше). Замыкает тройку богатейших глава компании Louis Vuitton Moёt Hennessy Бернар Арно.

Новости Билл Гейтс потерял место в списке самых богатых людей мира

Украинец Ринат Ахметов (владелец СКМ) занял 339-ю позицию в рейтинге с состоянием в $5,6 млрд и стал единственным представителем страны, который попал в топ-500 Bloomberg Billionaires Index

Интересные факты:

в первой десятке богатейших 8 американцев;

пятеро из десяти богатейших сделали свой бизнес на технологии;

всего три человека в мире имеют состояние свыше $100 млрд;

последнее место в рейтинге с состоянием $4,2 млрд занял посол США в Великобритании, 72-летний правнук одного из основателей компании Johnson & Johnson Вуди Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, миллиардер Джефф Безос потерял 35,7 миллиарда долларов из-за развода со своей женой Маккензи Безос. При расторжении брака она претендовала на газету Washington Post и космическую компанию Blue Origin, но уступила. Экс-супруге досталась четверть общей доли в компании Amazon.

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