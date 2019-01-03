В Украине рваные гривни будут обменивать по новым правилам: что надо знать

В Украине вступил в силу новый порядок обмена изношенных и рваных купюр на новые. Гривни можно будет обменять по номиналу в отделениях трех банков. Кроме того, изношенные купюры обязаны принимать магазины и рестораны.

Подробнее о том, как будет работать данная инициатива, рассказал в эфире ObozTV юрист Сергей Войченко.

"2 января заработало новое постановление Национального банка Украины, которым были определены признаки изношенности купюр и порядок их обмена. Определены три уполномоченных банка, где вы можете это сделать – это "Ощадбанк", "ПриватБанк" и "Райффайзен Банк Аваль". Раньше это можно было сделать только в отделениях Национального банка Украины. Банк, получив от вас купюру, обязан принять ее", – объяснил Войченко.

"Человек обращается в банк… Если купюра вызывает сомнения, банк должен принять ее. Он ее запаковывает с соответственным заявлением о замене, актом изъятия этой купюры. Там проводится экспертиза, если эти средства настоящие, вы можете получить эквивалент другими купюрами", – добавил он.

Также юрист подчеркнул, что заведения общественного питания и торговли не могут отказывать в принятии купюр:

"Если у них есть признаки изношенности, они обязаны эту купюру принять. Более того – они не должны вам давать сдачу этими изношенными, надорванными, склеенными купюрами. У них есть уполномоченный банк, куда они это сдают и происходит замена по номиналу".

Также Войченко уточнил, что купюра считается платежной, если в целости сохранилось не менее 55% ее площади.

"Если говорят – где-то надорвалось, склеено скотчем, мы купюру не берем – это не отвечает требованиям закона", – подчеркнул юрист.

journalist.today

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нацбанк выпустил сувенирную банкноту "Сто гривен" в честь 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 гг. и введения в обращение первых украинских бумажных денег.

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