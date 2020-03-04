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4 марта • обновлено в 21:57
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Новым министром финансов Украины стал Игорь Уманский: что о нем известно

2.6т
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Верховная Рада назначила новым министром финансов Украины Игоря Уманского.

Решение было принято на заседании в среду, 4 марта. За назначение нового Кабмина премьера Дениса Шмыгаля, в том числе главу Минфинансов, проголосовали 277 народных депутатов (читайте онлайн-трансляцию внеочередного заседания парламента по ссылке).

Игорь Уманский

Игорь Уманский

Строил карьеру при всех президентах

Уманскому сейчас 45 лет. Он родился в городе Припять Киевской области. По образованию экономист. Как чиновник успел поработать при президентах Леониде Кучме, Викторе Ющенко, Викторе Януковиче и Петре Порошенко.

Работать в госорганах начал в январе 1997 года главным специалистом в Национальном агентстве Украины по вопросам развития и евроинтеграции. Дальше его карьера строилась в более крупных структурах. С 2000 по 2008 годы Уманский работал на различных должностях в Министерстве экономики, НБУ, "Укртранснефти" (был замглавы правления), Государственном ипотечном учрежденим, Госагентстве по инвестициям и инновациям.

С января 2008 года Уманский пришел в Министерство финансов, которым тогда управлял Виктор Пинзеник. Сначала он работал на должности первого замминистра, а после отставки Пинзеника с апреля 2009 года по марта 2010 года был и. о. министра финансов Украины.

После увольнения с госдолжности Уманский до 2013 года преподавал на кафедре экономики предприятия и корпоративного управления Одесской национальной академии связи. А в 2014 году стал членом совета американской компании Gase Energy, Ltd. СМИ пишут, что эта фирма подозревалась в отмывании денег в Украине и выводе их в США.

В Минфин экономист вернулся в октябре 2014 года и по декабрь 2015 был первым замминистра. После увольнения из министерства, Уманский стал внештатным советником президента Петра Порошенко. С этого поста его уволили в феврале 2019 года. Сам он уход объяснил тем, что его предложения в Администрации президента игнорировали.

Также Уманский успел поработать на посту советника министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Что в декларации у министра

В среду, 4 марта, на сайте НАПК появилась декларация Уманского за 2019 как кандидата на должность министра.

Он владеет земельным участком в селе Капустяна (Обуховский район Киевской области) площадью 6170 кв.м. и недостроенным домом там же, квартирой в Киеве площадью 71,2 квадратов (вместе с родителями). Также ему принадлежит гараж в Киеве на 42 квадратных метра.

Из интересного в декларации: чиновник вместе с женой владеют картиной голландского художника 17 века Арт ван дер Нера (ее стоимость не указана). На жену также записано несколько наборов ювелирных украшений, шуба и часы бренда Harry Winston.

Автомобиль в семье один – Mercedes Benz S500L 2010 года выпуска (куплен в 2016 году за 350 тыс. гривен). Он записан на жену Уманского.

Чиновник владеет акциями "Индустриалбанка" (2 штуки) и английской корпорации Epsilon (4464 штук).

За 2019 год Уманский задекларировал 303 тыс. гривен зарплаты от "Укргазбанка" и выплату от профсоюза этого банка в размере 2878 гривен.

На банковских счетах чиновника в 2019 году было 61115 гривен, $25 тыс. (владеет вместе с женой) и 12 тыс. евро.

Также на Уманском висит кредит в размере $59298, взятый в "УкрСиббанке" еще в 2007 году.

Напомним, что процесс формирования нового Кабинета министров столкнулся с рядом сложностей. Так, Олег Коростелев, Роман Жуковский и Тимофей Милованов отказались занять посты в правительстве.

Также стало известно, что предложение Ивану Плачкову занять пост главы Минфина оказалось информационным вбросом. А вот министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского заменил Вадим Гутцайт.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
План действий Кабмина
Персоны
Денис Шмыгаль Игорь Уманский
Место
Украина
Теги
политика Министерство финансов
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Очередной свинопас (для справки - свинопас это человек который разводит свиней (украинцев ))
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