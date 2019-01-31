В Украине продукты будут маркировать по-новому: вскрылись минусы

Принятый Верховной Радой новый закон о маркировке продуктов питания бесполезен. По сути, он просто дублирует существующий технический регламент.
Такое мнение в эфире ObozTV выразил президент Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" Валентин Безрукий. По его словам, техрегламент – это тот же самый закон и он обязателен к исполнению.
"Как вы знаете, у нас ГОСТы стали необязательными к исполнению. Хотя их никто не отменял. А технический регламент – он обязателен", – пояснил Безрукий.
Он также напомнил о существовании в Украине закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов", где тоже говорится о маркировке.
"Технический регламент предоставляет правила для изготовителя. А ответственность... я не уверен, что там она прописана. Но она расписана в другом законодательстве. Для этого закон о маркировке был необязателен", – подытожил эксперт.
Ранее в эфире ObozTV эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко рассказала, как новый закон о маркировке продуктов повлияет на экспортные возможности Украины. Она подчеркнула, что Украина делит с Европейским Союзом единое торговое пространство.
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