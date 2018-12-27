Новый закон о маркировке продуктов: всплыли нюансы инициативы

Принятый Верховной Радой закон о маркировке продуктов питания затронет все субъекты, которые осуществляют оборот пищевых продуктов. В том числе и сферу общественного питания.

Об этом в эфире ObozTV заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. По его словам, теперь на этикетках продуктов будут прописываться все безопасностные показатели, в том числе содержание и вес.

"Теперь потребитель может сказать, что продукт не соответствует маркировке. И тогда Госпродпотребслужба, как компетентный орган, изымает данный продукт, отправляет его в профильную лабораторию, которая проводит исследование и выясняет соответствие информации, которая указана на маркировке", – уточнил Рубан.

Кроме того, добавил он, на сегодняшний день, перед новогодними праздниками, Госпродпотребслужба проводит внеплановые проверки, отбирая образцы продуктов, которые не соответствуют маркировке.

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"Но к сожалению, сегодня мы встречаем такую проблему, когда не указывается срок производства. А также условия хранения, производитель и другие показатели", – пожаловался чиновник.

Ранее в эфире ObozTV эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко назвала новый закон о маркировке "движением вперед". При этом она напомнила, что Украина уже давно должна была гармонизировать свое законодательство в соответствии с нормами ЕС.

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