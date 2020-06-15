"Миллиардер" и фигурант дел НАБУ: кто такой скандальный Василий Костюк

В Украине несколько недель назад прошли масштабные обыски в налоговой службе. СБУ собирали материалы об уклонении от уплаты НДС и минимизации налоговых платежей. К этим и многим другим злоупотреблениям, как подозревают силовики, может иметь отношение адвокат Василий Костюк, которого журналисты называют "королем обнала".

OBOZREVATEL собрал главные факты о влиятельном украинце и разобрался, как из простого адвоката он стал фигурантом расследований НАБУ и героем рассказов генералов налоговой полиции.

Зарабатывает миллиарды?

Генерал-майор налоговой полиции Юрий Атаманюк в одном из своих интервью назвал Костюка организатором целой преступной группы, которая с оборотом 25 млрд грн имеет доход в размере около 2,5 млрд грн.

Если оценки налоговика хотя бы приблизительно соответствует действительности, Костюк – гривневый миллиардер. "Появилась одна всем известная маленькая площадка... Это львовский конвертационный центр. Его владелец – Василий Костюк", – рассказывает генерал.

В распоряжении OBOZREVATEL оказался список предприятий, из которых якобы состоит конвертационный центр Костюка. Львиная доля этих компаний уже попадала в скандалы. Именно этот список экс-министр финансов Игорь Уманский передал силовикам с заявлением о масштабном уклонении от уплаты налогов с помощью схем.

Компании. которые могут быть замешаны в отмывании OBOZREVATEL

Например, "Эрика ЛТД" фигурировала в деле касательно незаконного производства сигарет и их легализации без уплаты акциза (речь идет о Львовской табачной фабрике). Теневой рынок сигарет растет с каждым годом, а его ушлые участники очень быстро превращаются в миллионеров.

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Пользуется связями во власти?

Совсем недавно бизнес Костюка был локальным. Но в какой-то момент он начал проталкивать на важные должности приближенных к себе лиц. Откуда такие связи? Загадка. По одной из версий, он "дружил" с "нужными" людьми в Кабмине Алексея Гончарука.

Как рассказывают OBOZREVATEL источники в Минфине, Василий Костюк умеет вкладываться в "своих людей". Он отправлял перспективных сотрудников на платное обучение в лучшие вузы, лоббировал свое окружение на "высокие" должности в силовые органы.

Василий Костюк

Умеет думать наперед – так говорят о нем знакомые. Возможно, именно это позволило ему не просто сохранить свое влияние, несмотря на смену власти, но и усилить его.

Умеет договариваться и полезный для бизнеса

Василий Костюк известен еще со времен Януковича. В СМИ его называют "королем конверта", который из адвоката превратился в самого нужного для бизнеса человека. Именно он, как утверждают журналисты, с помощью десятков подставных компаний может не только легализовать теневой доход, но и освободить от уплаты НДС.

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Такая личность нужна при любой власти и в любое время, поэтому он был успешным и при Януковиче, и при Порошенко, и при Зеленском. По разным оценкам, в Украине около 37% ВВП находится в тени. Бизнес зарабатывает в "конвертах", но потом, чтобы использовать эти деньги и тратить их, приходится легализовать доход. Для этого и нужны такие, как Костюк.

А еще, как утверждает журналист Евгений Плинский, Костюк замешан в контрабанде. При его участии в страну завозили автомобили из США (бюджет потерял около 50 млн грн).

Деньги любят тишину

Большинство публикаций о Костюке – пересказы налоговиков и "сливы" конкурентов. В интернете есть всего несколько фотографий, на которых изображен Костюк. Он не любит "светиться" в реестре предприятий. Но во Львовской области его знают представители всего крупного бизнеса – он завоевал свое право называться "королем конверта". А рядом с его фамилией в СМИ упоминают высокопоставленных чиновников наивысшего ранга.

OBOZREVATEL публично обращается в правоохранительные органы с просьбой проверить причастность Костюка ко всем перечисленным выше предприятиям и дать ответ: действительно ли львовский адвокат организовал целую нелегальную империю и по чьему согласию она, как утверждают журналисты, продолжает работать.