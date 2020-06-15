"Миллиардер" и фигурант дел НАБУ: кто такой скандальный Василий Костюк
Василия Костюка уже много лет называют "королем конверта"
Он работает во Львовской области, но, как утверждает генерал налоговой полиции, смог распространить влияние на всю страну
Костюк, вероятно, может зарабатывать миллиарды гривен в год
Его имя упоминается в расследованиях о контрабанде и уклонение от уплаты налогов
В Украине несколько недель назад прошли масштабные обыски в налоговой службе. СБУ собирали материалы об уклонении от уплаты НДС и минимизации налоговых платежей. К этим и многим другим злоупотреблениям, как подозревают силовики, может иметь отношение адвокат Василий Костюк, которого журналисты называют "королем обнала".
OBOZREVATEL собрал главные факты о влиятельном украинце и разобрался, как из простого адвоката он стал фигурантом расследований НАБУ и героем рассказов генералов налоговой полиции.
Зарабатывает миллиарды?
Генерал-майор налоговой полиции Юрий Атаманюк в одном из своих интервью назвал Костюка организатором целой преступной группы, которая с оборотом 25 млрд грн имеет доход в размере около 2,5 млрд грн.
Если оценки налоговика хотя бы приблизительно соответствует действительности, Костюк – гривневый миллиардер. "Появилась одна всем известная маленькая площадка... Это львовский конвертационный центр. Его владелец – Василий Костюк", – рассказывает генерал.
В распоряжении OBOZREVATEL оказался список предприятий, из которых якобы состоит конвертационный центр Костюка. Львиная доля этих компаний уже попадала в скандалы. Именно этот список экс-министр финансов Игорь Уманский передал силовикам с заявлением о масштабном уклонении от уплаты налогов с помощью схем.
Компании. которые могут быть замешаны в отмывании
Например, "Эрика ЛТД" фигурировала в деле касательно незаконного производства сигарет и их легализации без уплаты акциза (речь идет о Львовской табачной фабрике). Теневой рынок сигарет растет с каждым годом, а его ушлые участники очень быстро превращаются в миллионеров.
Судебное решение
Пользуется связями во власти?
Совсем недавно бизнес Костюка был локальным. Но в какой-то момент он начал проталкивать на важные должности приближенных к себе лиц. Откуда такие связи? Загадка. По одной из версий, он "дружил" с "нужными" людьми в Кабмине Алексея Гончарука.
Как рассказывают OBOZREVATEL источники в Минфине, Василий Костюк умеет вкладываться в "своих людей". Он отправлял перспективных сотрудников на платное обучение в лучшие вузы, лоббировал свое окружение на "высокие" должности в силовые органы.
Василий Костюк
Умеет думать наперед – так говорят о нем знакомые. Возможно, именно это позволило ему не просто сохранить свое влияние, несмотря на смену власти, но и усилить его.
Умеет договариваться и полезный для бизнеса
Василий Костюк известен еще со времен Януковича. В СМИ его называют "королем конверта", который из адвоката превратился в самого нужного для бизнеса человека. Именно он, как утверждают журналисты, с помощью десятков подставных компаний может не только легализовать теневой доход, но и освободить от уплаты НДС.
Решение Печерского суда
Такая личность нужна при любой власти и в любое время, поэтому он был успешным и при Януковиче, и при Порошенко, и при Зеленском. По разным оценкам, в Украине около 37% ВВП находится в тени. Бизнес зарабатывает в "конвертах", но потом, чтобы использовать эти деньги и тратить их, приходится легализовать доход. Для этого и нужны такие, как Костюк.
А еще, как утверждает журналист Евгений Плинский, Костюк замешан в контрабанде. При его участии в страну завозили автомобили из США (бюджет потерял около 50 млн грн).
Деньги любят тишину
Большинство публикаций о Костюке – пересказы налоговиков и "сливы" конкурентов. В интернете есть всего несколько фотографий, на которых изображен Костюк. Он не любит "светиться" в реестре предприятий. Но во Львовской области его знают представители всего крупного бизнеса – он завоевал свое право называться "королем конверта". А рядом с его фамилией в СМИ упоминают высокопоставленных чиновников наивысшего ранга.
OBOZREVATEL публично обращается в правоохранительные органы с просьбой проверить причастность Костюка ко всем перечисленным выше предприятиям и дать ответ: действительно ли львовский адвокат организовал целую нелегальную империю и по чьему согласию она, как утверждают журналисты, продолжает работать.