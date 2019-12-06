Новый тариф на газ от Кабмина: сколько заплатит типичная семья и чей кошелек больше всего пострадает

В Украине Кабинет министров принял решение повысить тариф на газ на 1 грн за куб и зафиксировать эту стоимость на весь отопительный сезон. В результате вырастут платежки для всех, кто пользуется голубым топливом.
О том, кто и сколько заплатит зимой – читайте в материале OBOZREVATEL.
Средняя площадь дома (данные Госстата по новым объектам жилья) в Украине – 154 кв.м. А норматив потребления газа на отопление – 4 куб.м на квадрат. Таким образом, для отопления недвижимости такой площади придется потратить 616 кубов газа. Сейчас такой объем голубого топлива обойдется в 4,2 тыс. грн, а в отопительный сезон по новым тарифам от Кабмина – 4,9 тыс. грн.
Фактически, с новыми тарифами на газ отопление, если тратить согласно нормативам, среднего нового дома подорожает на 700 грн. К слову, а вот средний площадь квартиры – всего 58 квадратов. Если отапливать такую площадь по "старым" тарифам, придется заплатить 1600 грн, а по новым – 1856 грн.
Сколько заплатит семья из трех человек за газ с центральным отоплением:
За плиту:
Было: 68,3 грн
Будет: 79,2 грн
За плиту и подогрев воды газом:
Было: 217,3 грн
Будет: 252 грн.
Важно отметить, что большая часть украинцев пользуется центральным отоплением. Тарифы на него зависят от цены газа, однако, регулируются отдельным органом – Национальной комиссией в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа у России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией пройдет в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и по видеосвязи.
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