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6 декабря • обновлено в 10:49
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Новый тариф на газ от Кабмина: сколько заплатит типичная семья и чей кошелек больше всего пострадает

1.8т
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В Украине Кабинет министров принял решение повысить тариф на газ на 1 грн за куб и зафиксировать эту стоимость на весь отопительный сезон. В результате вырастут платежки для всех, кто пользуется голубым топливом.

О том, кто и сколько заплатит зимой – читайте в материале OBOZREVATEL.

Средняя площадь дома (данные Госстата по новым объектам жилья) в Украине – 154 кв.м. А норматив потребления газа на отопление – 4 куб.м на квадрат. Таким образом, для отопления недвижимости такой площади придется потратить 616 кубов газа. Сейчас такой объем голубого топлива обойдется в 4,2 тыс. грн, а в отопительный сезон по новым тарифам от Кабмина – 4,9 тыс. грн.

Новый тариф на газ от Кабмина: сколько заплатит типичная семья и чей кошелек больше всего пострадает

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Фактически, с новыми тарифами на газ отопление, если тратить согласно нормативам, среднего нового дома подорожает на 700 грн. К слову, а вот средний площадь квартиры – всего 58 квадратов. Если отапливать такую площадь по "старым" тарифам, придется заплатить 1600 грн, а по новым – 1856 грн.

Сколько заплатит семья из трех человек за газ с центральным отоплением:

За плиту:

  • Было: 68,3 грн

  • Будет: 79,2 грн

За плиту и подогрев воды газом:

  • Было: 217,3 грн

  • Будет: 252 грн.

Важно отметить, что большая часть украинцев пользуется центральным отоплением. Тарифы на него зависят от цены газа, однако, регулируются отдельным органом – Национальной комиссией в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа у России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • Следующий раунд переговоров о транзите газа между Украиной, ЕС и Россией пройдет в пятницу, 29 ноября. Их могут провести как при очной встрече, так и по видеосвязи.

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
газ тарифы субсидии
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
От кабмина или МВФ?))))) независимые
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Странно, США расширили санкции против России, а страдает Украина.
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