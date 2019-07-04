В Украине введут второй тариф на газ и пересчитают тепло: сколько заплатим

В Украине суд принял решение вернуть абонентскую плату на газ.

В результате уже сейчас профильная комиссия готовится пересчитать тарифы на тепло, а следующий шаг, согласно закону – ввести абонплату на газ для всех потребителей.

OBOZREVATEL разобрался, что и как изменится по решению суда и сколько придется платить за газ.

Тарифы на отопление пересчитают, на очереди – абонплата на газ

Шестой Апелляционный суд Киева еще 20 июня принял решение отменить некоторые постановления Нацкомиссии по коммунальным услугам и энергетики (НКРЭКУ). Речь идет о 494-м постановлении регулятора.

Этот документ приняли еще в 2017-м для того, чтобы отменить абонентскую плату на газ. Дело в том, что по уже принятому закону "О рынке газа" тариф должен состоять из двух составляющих, одна из которых – плата за мощность и распределение. Тогда разрабатывали несколько вариантов абонентской платы, к последнему имела отношение и действующая глава комиссии Оксана Кривенко.

Новые тарифы pixabay.com

Размер абонентской платы привязали к мощности счетчика. И по первому варианту методики получалось, что часть семей будет переплачивать. Так, 70% украинцев пользуются газом только для приготовления еды. Мощность плиты – примерно 1,2 куб.м в час. В то же время пропускная способность счетчика 2,5 куб. (G 1,6). То есть потребляя 1,2 куб.м по старой методике пришлось бы платить как за 2,5 куб.м.

В новом варианте, всем кто пользуется только плитой, предложили считать абонплату как за 1,2 куб.м. Для примера, в Киеве со старой методикой абонплата составила бы 29,3 грн, а по новой – 34,3 грн.

И хотя абонентская плата на газ – вопрос уже решенный законом, под политическим влиянием, после обращения президента и премьера, комиссия вовсе отменила абонплату. Теперь же через суд одно из предприятий фактически вернуло в действие абонентскую плату.

Уже сей час НКРЭКУ разослала письма операторам с просьбой указать мощность, чтобы произвести перерасчет. Документ опубликовали в СМИ, а OBOZREVATEL фактически подтвердили его подлинность.

"При рассечете тарифа на тепло учитывается цена газа. Затраты на закупку газа включают в т.ч. транспортировку и распределение. Суд отменил тарифы на кубы и вернул тарифы за мощности. Распределение никак иначе, чем через мощность, теперь посчитать нельзя. Вот поэтому и спрашивают", – пояснил OBOZREVATEL приближенный к комиссии эксперт рынка.

То есть фактически из решения Шестого апелляционного суда в Украине уже готовятся пересчитать тарифы на отопление и, скорее всего, следом НКРЭКУ будет обязана ввести и абонентскую плату. Принимать еще одно постановление, которым снова отменять абонплату на газ – фактически вступать в противоречие с законом, в котором указанное новшество прописано и закреплено.

Каждому украинцу – по газовому счетчику

В Украине в ближайшее время по закону должны установить счетчики на газ каждому потребителю. С их помощью будут не только считать размер абонплаты, они также помогут платить меньше.

Деньги на это уже предусмотрены в тарифах облгазов. Проблема в том, что этих средств на всех не хватит. Во-первых, не все украинцы вовремя оплачивают использованный газ. Во-вторых, за несколько лет стоимость счетчиков выросла, а тарифы облгазам в 2017-2018 годах не пересматривали.

Счетчик на газ pixabay.com

Решение этой проблемы предложили в Кабмине. Согласно закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", могут быть и другие источники финансирования счетчиков. И таким источником может стать "Нафтогаз".

Счетчики должны установить всем потребителям. Логика простая: газ, такой же товар, как и, к примеру, бензин. Поэтому оплачивать нужно ровно за тот объем голубого топлива, который на самом деле использовали.

Смотрите видео по теме:

Более того, платить по счетчику большинству украинцев выгодно. Как известно, в ноябре прошлого года Верховный суд удовлетворил иск облгазов и отменил решение Кабмина о снижении норм потребления. В результате несколько месяцев украинцам без счетчиков считали платежки за газ с учетом завышенного норматива в 9,8 куб.м. При этом реальный объем потребления, по данным Минэнерго, даже среди неэкономных украинцев составляет около 7,2 куб.м. То есть фактически тем, кто не поставил счетчик, пришли платежки за "лишний" газ.

Кабмин принял решение снова снизить норматив – до 3,2 куб.м на человека. Однако вполне возможно, что и это решение отменят в суде. Единственный выход не переплачивать и платить только за то голубое топливо, которое на самом деле использовали – установить счетчик.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал