Новый пенсионный возраст в 2021-м: кому придется работать до 63 лет

В Украине с 2021-го требования для выхода на пенсию в 60 лет вырастут на 12 месяцев: нужно иметь как минимум 28 лет страхового стажа. Остальным придется либо докупать стаж, либо работать до 63 или 65 лет.

Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Речь идет именно о том периоде работы, когда с заработной платы платились взносы в Пенсионный фонд.

Кому придется работать до 65 лет?

Украинцам, у которых будет от 15 до 18 лет стажа. Таких в Украине – абсолютное меньшинство. Как пояснила старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, в следующем году ужесточение требования существенно на украинцев не повлияет. Однако уже через 2-4 года новшества заметят многие 60-летние.

Кому придется работать до 63 лет?

Тем украинцам, у которых есть от 18 до 28 лет стажа. Количество тех, кто вынужден будет работать до 63 лет, постепенно увеличится до 40% от всех 60-летних. Узнать, как будут расти требования, можно ознакомившись с инфографикой.

Требования к стажу

Если у вас не хватает стажа, есть несколько вариантов:

Докупить стаж. Если покупать уже в 60 лет, то стоимость каждого месяца будет считаться по формуле: две минимальные зарплаты умножить на 22%. С января 2021-го это 2 640 грн.

Если вам не хватает 5 лет стажа, вы не работаете и вам 55 лет, вы можете добровольно платить взнос в Пенсионный фонд. Его размер будет меньше: 22% минимальной зарплаты. С января 2021-го это 1320 грн.

Дождаться нового пенсионного возраста. Еще один вариант: продолжить работать до тех пор, пока вы не получите положенную выплату. Также стоит отметить, что временные пенсии, которые до 2021 года назначались после 60 лет и до достижения нового пенсионного возраста, уже не действуют.

Как сообщал OBOZREVATEL: