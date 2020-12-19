Новый пенсионный возраст в 2021-м: кому придется работать до 63 лет
В Украине с 2021-го требования для выхода на пенсию в 60 лет вырастут на 12 месяцев: нужно иметь как минимум 28 лет страхового стажа. Остальным придется либо докупать стаж, либо работать до 63 или 65 лет.
Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Речь идет именно о том периоде работы, когда с заработной платы платились взносы в Пенсионный фонд.
Украинцам, у которых будет от 15 до 18 лет стажа. Таких в Украине – абсолютное меньшинство. Как пояснила старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, в следующем году ужесточение требования существенно на украинцев не повлияет. Однако, уже через 2-4 года новшества заметят многие 60-летние.Кому придется работать до 63 лет?
Тем украинцам, у которых есть от 18 до 28 лет стажа. Количество тех, кто вынужден будет работать до 63 лет, постепенно увеличится до 40% от всех 60-летних. Узнать, как будут расти требования, можно ознакомившись с инфографикой.
Если у вас не хватает стажа, есть несколько вариантов:
Докупить стаж. Если покупать уже в 60 лет, то стоимость каждого месяца будет считаться по формуле: две минимальные зарплаты умножить на 22%. С января 2021-го это 2 640 грн.
Если вам не хватает 5 лет стажа, вы не работает и вам 55 лет, вы можете добровольно платить взнос в Пенсионный фонд. Его размер будет меньше: 22% минимальной зарплаты. С января 2021-го это 1320 грн.
Дождаться нового пенсионного возраста. Еще один вариант: продолжить работать до тех, пор пока не вы получите положенную выплату. Также стоит отметить, что временные пенсии, которые до 2021 года назначались после 60 лет и до достижения нового пенсионного возраста, уже не действуют.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.