Новый пенсионный возраст для украинцев: что изменится

В Украине отсрочка повышения пенсионного возраста для женщин до 2022 года, которую будет рассматривать Верховная Рада, в первую очередь может увеличить дефицит Пенсионного фонда. Он коснется тех украинок, которые еще не достигли 60 лет и вскоре выйдут на заслуженный отдых.

Как рассказала OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко поясняет: если сейчас отложить повышение пенсионного возраста для женщин, за год появится около 1 млн пенсионеров. А без такого решения - в два раза меньше.

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"В этом году женщины уже идут на пенсию в 59 лет. В 2021 они уже выходили бы в 60 лет. Повышение почти уже закончилось. То есть если сейчас возвращать 55 лет, то у нас будет сразу большое количество людей, которые пойдут на пенсию. Это женщины 55, 56, 57, 58 лет. Может быть до 1 млн пенсионеров в год", - рассказывает Ткаченко.

Пенсионный возраст повышают не только из-за вопросов экономии, но и для сохранения работоспособного населения, отмечает эксперт. Мол, если пенсионный возраст снизить, то некому будет работать.

"В этом нет никакого смысла. Если все уйдут на пенсию, будет быстрое сокращение людей трудоспособного возраста. Расходы на выплаты пенсий существенно увеличатся. А поступления на все виды страхования резко уменьшатся. Это двойной удар в Пенсионный фонд и бюджет", - уточняет Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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