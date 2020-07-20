Новый отпуск на две недели и декрет для мужчин: как "Слуга" предлагает изменить правила

В Украине хотят разрешить брать трехлетний перерыв в работе по уходу за ребенком мужчинам, кроме того, в законе может появиться новый вид отпуска – "при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней". Его также сможет оформлять как отец, так и мать.

Соответствующий законопроект № 3695 зарегистрировали 88 народных депутатов (большинство от "Слуги народа") во главе с Мариной Бардиной.

Подробнее о том, как планируют изменить закон об отпусках в Украине, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Появится новый отпуск

Всего в документе описано четыре главных правила. Первое – в закон "Об отпусках" добавить статью о новой причине для оплачиваемого перерыва в работе при рождении ребенка. Отдыхать можно будет 14 дней.

Такой отпуск смогут оформлять:

мать ребенка;

муж матери ребенка;

отец ребенка, который не является мужем, но ведет общий быт с матерью;

бабушка или дедушка ребенка, если его воспитывает один родитель.

Получить оплачиваемый отпуск сможет только один член семьи. Также тут стоить отметить, что право на новый отпуск не отменяет законный больничный для женщины и право оформить отпуск по уходу за ребенком (так называемый декрет).

Декретом смогут пользоваться мужчины

Еще одно нововведение – декретом смогут пользоваться и мужчины. Родители смогут самостоятельно выяснить, кому из них следует сделать перерыв в работе и заняться воспитанием чада.

Сейчас такое право предоставляется только женщинам, однако некоторым семьям, например, если супруга зарабатывает значительно больше, выгоднее оформлять декрет на отцов.

"По желанию матери или отца ребенка ей (ему) предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству", – говорится в законопроекте.

Родителям разрешат работать меньше

Также парламентарии предлагают установить специальную продолжительность рабочего дня мужчин или женщин, у которых есть ребенок возрастом до 14 лет с инвалидностью и для отцов, которые воспитывают ребенка без женщины.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, все эти новшества позволят уровнять права женщин и мужчин. "Таким образом, закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста понимается как производное от права матери на такой отпуск, то есть только мать может делегировать право на отпуск родителю другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком", – говорится в документе.

На практике это приводит к тому, что отец, мать ребенка которого является самозанятым лицом или физическим лицом предпринимателем, ограничен в праве воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, поскольку такая женщина не состоит в трудовых отношениях и не имеет права на любой вид отпуска.

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