Новый отпуск и мужчины в декрете: "Слуга народа" планирует кардинально изменить правила

В Украине в декрет смогут выходить и мужчины, и женщины. При этом в законе пропишут новый отпуск "при рождении ребенка", который будет длиться две недели. Восстановиться после родов сможет либо отец, либо мать новорожденного.

Соответствующий законопроект № 3695 рассмотрит 4 ноября Верховная Рада. Документ разработали 88 народных депутатов (большинство от "Слуги народа").

Подробнее о новшестве читайте в материале OBOZREVATEL.

Первое – после рождения ребенка можно будет взять отпуск на две недели. Сейчас законом такой перерыв в работе не предусмотрен. Отпуск сможет оформить один из членов семьи:

мать ребенка;

муж матери ребенка;

отец ребенка, который не является мужем, но ведет общий быт с матерью;

бабушка или дедушка ребенка, если его воспитывает один родитель.

Право на законный больничный для женщины после родов такое новшество не отменяет.

Второе – декретом могут воспользоваться и мужчины. "По желанию матери или отца ребенка ей (ему) предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству", – говорится в законопроекте.

Третье – родители смогут работать меньше. Продолжительность рабочего дня могут сократить для мужчин или женщин, у которых есть ребенок возрастом до 14 лет с инвалидностью и для отцов, которые воспитывают ребенка без женщины.

"Таким образом, закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста понимается как производное от права матери на такой отпуск, то есть только мать может делегировать право на отпуск родителю другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком", – говорится в документе.

Четвертое – мужчины с детьми могут брать дополнительный отпуск. Если есть два или больше ребенка возрастом до 15 лет, либо ребенок с инвалидностью, либо же усыновленный, мужчина или женщина могут оформить дополнительный оплачиваемый отпуск на 10 дней.

Идею предоставить мужчинам право выходить в декрет поддерживают и многодетные семьи, и эксперты. К примеру, в комментарии OBOZREVATEL бывший уполномоченный в вопросах семьи при Кабмине Андриан Буковинский (его уволили через три дня работы в правительстве, как он заявляет, из-за религиозных убеждений) сказал, что ни ценности семьи, ни моральные принципы мужчина, который выйдет в декрет, не нарушит.

"Это выбор каждой семьи, но такой выбор должен быть", – пояснил активист. Президент Ассоциации многодетных семей "АММА" Юлия Ибрагим вовсе уверена, что такой шаг – необходимость. Мол, отцы должны получить поддержку и понимать свою роль в семье. Более того, по словам Ибрагим, во многих многодетных семьях отцы и так разделяют "семейную работу" с женами практически на равных.

"Это мировая практика. Очень важно роль отца поддерживать. Нужно дать отцу больше прав. Сейчас только мама уходит в декрет, получает выплаты. Но в семье папа имеет не маловажную роль. Важно, чтобы папа в этом участвовал. Не был отстранен. Я на 100% поддерживаю и пусть хватит мудрости у наших народных депутатов принять этот законопроект", – рассказывает Юлия.

При этом эксперты сходятся во мнении: в первое время "мужчина в декрете" будет казаться необычным явлением, однако со временем это станет обычной практикой.

"Психологически папе в декрете в первое время будет сложно, хотя мир не стоит на месте. Раньше роды совместные были в диковинку, почему это папа присутствует. А сейчас это обычная практика. Пройдет небольшое количество время и будет вполне нормально", – подытожила Ибрагим.

А вот борец с феминизмом, глава Сестринства св. Ольги Александра Ходаковская заявила OBOZREVATEL, что мужчина не должен идти в отпуск: его роль обеспечивать и защищать семьи. "Я конечно против, это показатель кризиса, который есть сейчас. Наоборот нужно делать все, чтобы женщина оставалась дома, была с детьми. Опять выровнять баланс по зарплатам, чтобы мужчины больше зарабатывали, чтобы могли содержать. Роль отца – он защитник. Он может защищать Родину на войне, защищать семью", – сказала активистка.