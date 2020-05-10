Новый курс доллара в Украине: аналитики рассказали, сколько будет стоить валюта в мае

В Украине курс доллара в ближайшую неделю будет колебаться около уже привычной отметки в 27 грн/$. Импорт снижается, туристическая отрасль заморожена, а крупных гривневых сбережений, которое население может конвертировать в доллары, не осталось.

О том, чего ждать от курса доллара в Украине до середины мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с курсом доллара

Главное:

особых колебаний в ближайшую неделю ждать не стоит, курс будет находиться около отметок в 27 грн/$;

спрос на доллар со стороны импортеров стабильно снижается, а чем ниже спрос, тем дешевле доллар;

новость от МВФ влияет на ситуацию с валютой, однако покамест значительного снижения ждать не стоит.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6-26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7-26,9 грн", – прогнозирует в комментарии OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Хорошая новость: международные резервы Украины в апреле выросли на 3,1% и составили $25,69 млрд. При этом ситуация остается тяжелой и экономика требует поддержки. На рынке нехватка ликвидности, что приводит к перекосам между спросом и предложением.

"Вероятно, в предверии длинных выходных спред между ценой покупки и продажи расширится, но сильных колебаний на рынке не будет из-за недостатка ликвидности. Курс гривны может колебаться в диапазоне 26,8-27,1 грн/$", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Курс доллара

Последнюю неделю доллар на межбанке устойчиво торговался чуть ниже отметки 27 грн, а в среду и четверг возобновилось его снижение. От более глубокого снижения доллар удерживали лишь покупки НБУ. Снижение спроса на валюту со стороны импортеров (как потребительского импорта, так и энергоносителей) приобрело устойчивый характер, и в среднесрочной перспективе гривня продолжит частично отыгрывать потери, которые понесла в марте.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко отмечает: доллар без вмешательства Нацбанка (он выходил на рынок и покупал излишки) мог бы достичь отметки 26,6-26,7 грн/$. Сейчас ситуация стабилизировалась и особых скачков в любую из сторон ждать не стоит, добавляет аналитик.

"Я бы сказал, что сейчас видим стабилизацию на рынке, которая продержится как минимум в ближайшие недели. Импортных закупок энергоресурсов, значительного спроса нет", – добавляет Мазуренко.

Новости от МВФ: как новая программа повлияет на курс

Международный валютный фонд объявил: расширенную программу сотрудничества с объемом кредитования в $8 млрд и на три года обсуждать с Украиной перестали. Теперь речь идет о короткой, 18-месячной программе и на $5 млрд.

Как уже подробно писал OBOZREVATEL, назвать это плохой новостью нельзя. В ближайшие два года как и в первой, так и при второй программе мы можем получить кредит на все те же $5 млрд. Условия по короткой программе (stand-by) выполнить легче, они не предусматривают запуск и проведения крупных структурных реформ.

Опрошенные аналитики говорят: без сотрудничества с МВФ курс взлетит до 30 грн/$, а даже короткая программа позволит удерживать стабильность на валютном рынке. Сейчас и Нацбанк, и Кабмин, и Офис президента вариант без кредита от Фонда даже не рассматривают.

Главный камень преткновения – закон "О банках" (он сделает невозможным возврат ПриватБанка бывшим собственникам и сократит возможную компенсацию), который уже проголосовали в первом чтении и вскоре могут принять в целом.

В любом случае в ближайшее время причин для беспокойства в связи с курсом доллара у украинцев нет, уверены экономисты. Гривня имеет шансы на незначительное увеличение.