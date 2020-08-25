Новый курс доллара, повышение зарплат и стоимости аренды: что ждет украинцев в сентябре

В сентябре украинцев ждет не только начало учебного года, но и повышение социальных стандартов, подорожание доллара и стоимости аренды квартир.

О том, как изменится жизнь украинцев в сентябре – читайте в материале OBOZREVATEL.

Последний месяц, чтобы заплатить за квартиры

Украинцы до 1 июля получили квитанции на оплату налога на недвижимость (за квартиры площадью от 60 и за дома от 120 кв.м). Платить нужно только за ту площадь, которая превышает указанную "норму". Размер налога – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы. Платить в 2020-м нужно за 2019-й, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4173 грн, значит, платить нужно до 62,5 грн за квадрат.

Предположим, вам лично принадлежит квартира площадью 100 квадратных метров. При этом вы живете в городе, где местная власть сохранила и норматив и площадь, которая прописана в законе. В таком случае оплатить придется "лишние" 40 квадратов – 2,5 тыс. грн.

С момента, как пришла квитанция, у украинцев есть ровно 60 дней на оплату. Последнее "письмо" прислали до 1 июля – после этого квитанции-уведомления больше не рассылают. Но если вас не просят заплатить налог, но вы владеете большой квартирой или домом, возможно, стоит самостоятельно обратиться в местное отделение налоговой службы и проверить, не потерялась ваша квитанция.

К слову, ежегодно около миллиона украинцев получают квитанции. Причем, как отмечает юрист Александр Плахотник, судя по данным сборов, платят украинцы исправно. Если же опоздать на 30 дней, то помимо самого налога придется отдать и 10% штрафа, при задержке больше, чем на месяц, штраф составит уже 20%.

Доллар подорожает

Осенью в Украине начнется плавная девальвация гривни, которая связана с подготовкой отопительного сезона, активизацией бизнеса. По оценкам аналитика Егора Комова, курс может вырасти до 27,8-28 грн/$.

"Традиционно осенью наблюдаем плавную девальвацию гривни. Мы видим, что курс около 30 гривен на конец года это один из маркеров, исходя из которого президент оценивает эффективность работы Национального банка. Думаю, что девальвация будет", – рассказывает Комов.

OBOZREVATEL В Украине подорожает доллар

Правда, чтобы искусственно поднять курс доллара, Нацбанк должен активно печатать гривню (это увеличит спрос на валюту) и самостоятельно скупать доллары с рынка. Сделать это можно очень быстро, вот только плачевных последствий после этого не избежать.

Сейчас, несмотря на глубокий экономический кризис, ни скачка цен, ни резкого подорожания доллара нет, добавляет финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Если же напечатать гривню, количество денег в экономике увеличится, вырастет спрос на товары и услуги. Но практически сразу же после этого вырастут цены. Что может измениться:

Инфляция будет расти следом за курсом. В Украине примерно четверть потребительской корзины зависит от импорта. Следом за подорожанием доллара, примерно через одну-две недели, начнут расти и цены на импортные товары: технику, одежду и даже продукты питания.

По подсчетам Владимира Мазуренко, при резком подорожании доллара до 30 грн/$, рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 2,2 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 30 грн может вырасти в цене на 30-45 копеек).

Следом за газом и бензином, но с определенным отставанием, начнут расти в цене и другие коммунальные услуги: горячая вода, отопление и даже холодная вода и электроэнергия.

Пенсии и зарплаты пересчитают

В Украине минимальную зарплату с 1 сентября 2020-го повысят с 4723 до 5000 грн. Вместе с тем для 1,5 миллиона украинцев вырастет и пенсия. Так, согласно закону, те, кто достиг возраста 65 лет и выполнил требования по стажу, должен получать не меньше 40% минималки.

До 1 сентября это 1889 грн, а после 1 сентября уже 2000 грн. Ученая Лидия Ткаченко отмечает: с учетом, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.

Кого коснется:

Налоги. Сейчас с минимальной зарплаты нужно заплатить 1960 грн налогов, а уже с 1 сентября – 2075 грн.

Зарплаты. Повышение минималки до 5000 грн коснется немногих (в первую очередь врачей и других бюджетников, которые на самом деле получают минималку). Их доход увеличится всего на 277 грн. А вот повышение минималки до 6500 грн в 2021-м отобразится на 37% работающих. Именно столько украинцев, согласно данным Госстата, на данный момент получают меньше указанной суммы.

За аренду квартир придется платить больше

Как рассказывает киевский риелтор Максим Бабуряк, цены на аренду жилья традиционно растут осенью примерно на 15%. В этом же году подорожание, как считает эксперт, будет незначительной. "Да, цены немного вырастут. Но это будет небольшое подорожание. Оно вызвано исключительно ростом конкуренции. По моим ощущением, в сегменте бюджетного жилья особого подорожания не будет, потому что там и так сейчас тяжелая ситуация с покупательской способностью. Квартиры класса комфорт да, могут немного вырасти. Думаю, процентов на 10%", – прогнозирует эксперт.

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