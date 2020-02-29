Новый курс доллара, перерасчет пенсий и тарифов на газ: что ждет украинцев в марте

В Украине первый месяц весны может запомниться подорожанием доллара, относительно низкими ценами на газ и ужесточением правил въезда на территорию России. Кроме того, в марте, согласно принятому еще прошлой властью закону, должны пересчитать пенсии.

Подробнее о том, что ждет украинцев в следующем месяце, читайте в материале OBOZREVATEL.

Обещают рекордно дешевый газ

"И цена на газ: я уверяю, что и февраль, и март, и лето – это будут рекордно меньшие цены. Ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", – заявил в эфире одного из телеканалов министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Покамест "Нафтогаз" еще не подсчитал ценовое предложение для населения на март, но уже объявил цены для промышленных потребителей. И они оказались на 12-15% ниже февральских, зависимо от условий поставки.

Нафтогаз предлагает газ по цене 3 981,00 – 4 606,00 грн / тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). По сравнению с февралем 2020 года в марте цены снизятся на 12%-15% в зависимости от условий поставки.

Пересчитают пенсии

"Осовременивание" пенсий для всех будет разным. Чем больше зарабатывали и дольше работали, тем выше будет осовременивание. Идея состоит в том, чтобы повышать размер средней зарплаты, которая учитывается в формуле расчета пенсий.

Итак, пенсии в Украине считаются по следующей формуле:

Средняя зарплата за последние три года (по стране) × соотношение собственной зарплаты к средней по стране × стаж в годах × 1%:

Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Чтобы исправить ситуацию, еще прошлые власти решили ежегодно уровень средней зарплаты за три года в формуле повышать на коэффициент. Этот коэффициент считается как сумма 50% инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года.

В среднем это от 8 до 12%.

Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – в среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тыс. граждан. Еще 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили разовые выплаты в размере 2410 грн.

Курс доллара может приблизиться к новой психологической отметке

"Март, вероятнее всего, доллар проведет в диапазоне 24-25 грн, причем будет тяготеть к середине этого коридора", – прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы не ожидаем заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4-24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2-24,4 грн. В более долгосрочной перспективе курс также еще не определился с направлением", – поясняет эксперт.

Незначительное и разнонаправленное изменение курсов свидетельствует о том, что валюта нашла свое равновесие вблизи текущих уровней. Примечательно, что эта стабильность гривни демонстрируется тогда, когда большинство валют развитых стран к доллару падают. Так, евро опустился к доллару до уровня весны 2017 года. А австралийский доллар и вовсе рухнул до 11-летних минимумов.

Новые правила пересечения границы с РФ

"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ",–- написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду.

По его словам, таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, а для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

"При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам, и по свидетельствам о рождении", – добавил премьер.

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