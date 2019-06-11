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Новый курс доллара, перерасчет пенсий и налогов: что ждет украинцев в июле

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Украинцев в июле ожидает снижение курса доллара, перерасчет пенсий, штрафов и некоторых налогов. Кроме того, ко второму месяцу лета вступят в силу новые акцизы на сигареты, что приведет к подорожанию пачки примерно на 2 грн.

OBOZREVATEL разобрался, как может измениться жизнь украинцев в июле.

Новые тарифы на газ

В Украине тариф на газ для населения в июле должен сократиться с около 8 до 7,7 грн за кубометр. Соответствующее решение принял Кабинет министров. При этом формулу расчета тарифа кардинально изменили.

По словам премьера Владимира Гройсмана, действующая цена доходит до 8,8 грн. Как будут определять тариф: минимальная цена на газ + НДС + расходы на транспортировку и распределение; Минимальную цену будут определять, сравнивая четыре разные цифры: стоимость на Украинской энергетической бирже, среднюю таможенную стоимость импортируемого газа, коммерческий тариф "Нафтогаза" и цену, посчитанную по старым правилам.

К примеру, если самый дешевый газ – на бирже в Украине, то "Нафтогаз" обязан формировать свой тариф, исходя из их цены. Если бы НАК уже руководствовался этими правилами, тариф для населения, считают в Кабмине, составил бы 7,81 грн/куб.

Новые тарифы на газ в Украине

Новые тарифы на газ в Украине

pixabay.com

В самом "Нафтогазе" с такими расчетами не соглашаются. Там уверяют, что, например, в июле украинцы и так будут платить 7,6-8,2 грн/куб. "На самом деле, мы уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Поэтому в зависимости от тарифа облгазов конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

Новый прожиточный минимум: налоги, штрафы и алименты

С 1 июля общий показатель прожиточного минимума в Украине вырастет с 1853 до 1963 грн.

Налоги. "Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума", - говорится в ст. 293 Налогового кодекса. Так, до 1 июля показатель ПМ для работоспособного населения составляет 1853 грн, а ставка – 185,3 грн. После первого июля прожиточный минимум составит 1963 грн, а ставка – 196,3 грн.

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От прожиточного минимума также зависит и размер налоговой социальной льготы. По закону, украинец, который получает не больше прожиточного минимума для трудоспособного, имеет право платить только часть налогов. Так, доход, с которого платится взнос, уменьшается как минимум на 50% прожиточного минимума.

Штрафы. Украинцы, которые скрыли от налоговой трансфертное ценообразование (сбыт товаров или услуг взаимозависимыми лицами по внутрифирменным, отличным от рыночных, ценам) рискуют заплатить штраф в размере 300 прожиточных минимумов для работоспособного. На данный момент это больше 459 тыс. грн. После повышения индексации пропорционально увеличатся и штрафы. Правда, стоит отметить, что размер штрафов считают исходя из размера ПМ по состоянию на начало года, поэтому суммы увеличатся с опозданием почти на полгода.

Рынок электроэнергии

Рынок электроэнергии

pixabay

Алименты и выплаты военнослужащим. От размера прожиточного минимума также зависит разовая материальная помощь украинцам, которых призывают на срочную службу в армию (она составляет два ПМ) и минимальный размер алиментов. Как поясняет юрист Дина Дрыжакова, размер алиментов определяет суд, он зависит от многих факторов (материальное положение второго родителя, размер заработной платы того, кто будет платить алименты и т.д.), законом определены только минимальные размеры алиментов: не меньше половины прожиточного минимума на ребенка.

Пенсии пересчитают

Украинцы с минимальными выплатами – до 67 грн. Согласно данным Пенсионного фонда, в апреле 2019-го меньше 1564 грн получали около 17% украинцев на заслуженном отдыхе, а это около 2 млн человек. Все они могут рассчитывать на прибавку.

Также, если украинцы с минимальной пенсией имеют полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), они имеют право и на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. Если сейчас, к примеру, женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией может получать надбавку в размере 149,7 грн, то после первого июля – 156,4 грн.

Пенсии пересчитают

Пенсии пересчитают

pixabay

Украинцы с максимальными пенсиями – до 670 грн. Сейчас такие выплаты получают не более 1,9% от общего числа пенсионеров. Если до июля это 14,9 тыс. грн, то после – 15,6 тыс. грн. Чаще всего это те, кто вышел на заслуженный отдых со специальными правами. Например, народные депутаты, судьи и т. д.

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Еще один шанс получать максимальную пенсию – иметь белую высокую заработную плату. Например, при стаже в 35 лет зарабатывать нужно на данный момент примерно в 8 раз больше среднего заработка, с которого уплачивается взнос в Пенсионный фонд. Это около 64 тыс. грн. То есть при белой зарплате в 64 тыс. грн, до июля можно претендовать на пенсию в размере 14,9 тыс. грн, а после – 15,6 тыс. грн.

Сигареты подорожают на несколько гривен

В Украине с 1 июля повысят на 9% акцизы на сигареты. После этого вырастут и розничные цены на табачные изделия. В среднем пачка может подорожать на 2,2 грн. Правда, стоит учитывать, что пока продавцы не исчерпают запасы уже купленных сигарет, цены меняться не будут. Между введением новых акцизов и подорожанием табачных изделий на прилавках может пройти несколько недель.

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В Украине сигареты дорожают в первую очередь из-за повышения акциза. В большинстве стран ЕС пачка стоит около 5 евро. Украинцы же до сих пор могут покупать сигареты за 1,2-1,5 евро. Верховная Рада взяла на себя обязательство со временем (до 2024-го) уравнять цены.

В результате ежегодно акциз повышают на 20%. А в этом году его дополнительно поднимут еще и на уровень прошлогодней инфляции (9%). Чтобы понять, как это отобразится на цене, нужно в первую очередь разобраться, сколько курильщики отдают на акциз.

Для примера, в конце прошлого года за каждые 1000 сигарет поставщики должны были отдать 577,98 грн акциза. Это примерно 11,5 грн за каждую пачку. Далеко не все производители придерживаются этой нормы, однако в среднем доля акциза должна составлять около 60% от общей стоимости пачки. Более того, в Минфине даже планируют обязать рынок четко соблюдать указанные пропорции.

Итак, в прошлом году, учитывая указанную зависимость, минимальная цена на пачку сигарет должна была составлять 19,1 грн. В январе акциз повысили до 693,5 грн (13,8 грн с пачки), а с 1 июля увеличат до 756 грн, или до 15,12 грн за пачку.

Смотрите видео по теме:

Таким образом, минимальная цена на данный момент должна составлять около 23 грн, а с 1 июля – 25,2 грн. Правда, стоит учитывать, что покамест четкого требования к доле акциза в общей стоимости нет. Поэтому в Украине можно найти сигареты и дешевле 20 грн. К примеру, самую дешевую пачку "Киева" можно купить за 19,9 грн.

В среднем же, учитывая рост акциза, украинцы будут с 1 июля платить на 2,2 грн больше. А если сравнивать с прошлым годом, то разница будет уже около 6,1 грн! Со временем акциз должен составить 90 евро за пачку. А это значит, что в 2024-м курильщики за каждую пачку должны будут заплатить около 91 грн. Правда, также стоит учитывать, что через пять лет курс евро увеличится, поэтому и цена составит как минимум более 100 грн.

Курс доллара перейдет к плавному росту

Аналитик Владимир Мазуренко считает – в середине июля тенденция к укреплению курса гривни может окончательно себя исчерпать. Постепенно валюта закрепится возле отметок в 27 грн/$. При этом до сентября курс может подойти к новому диапазону.

"Обычно лето – период укрепления национальной валюты. Видим, что в прошлом году и в этом частично тенденция немного сместилась. То есть если раньше стабильно летом росла гривня, то сейчас она растет к лету, а дальше уже начинается период плавучей девальвации. В этом году добавился политический фактор. Инвесторы не хотят вкладывать деньги в страну, в которой проходит политический процесс. Будут ждать", – отмечает Мазуренко.

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По словам эксперта, трудности у национальной валюты могут возникнуть в том случае, если не появятся позитивные новости от МВФ. При этом источники OBOZREVATEL отмечают: переговоры с Фондом продолжаются и вполне возможно, что очередной транш страна получит еще до назначения нового правительства.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валютдолларгривняпенсии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пипец какой то!!ну почему люди должны платить больше за сигареты если чинуши бороться с контрабандой!????запретите тогда вообще сигареты продавать и закройте нахрен все табачные фабрики!!!!!!почему с контрабандой вы боретесь деньгами народа а не силовиками????зачем я содержу мусорню и таможню с погранцами!??????пора гнать таких акцизных активистов!!!почему это дети украинцев должны из за хапуг не покупать детям конфеты а тратить на сигареты?люди не будут меньше курить!их дети будут просто меньше есть!!!!банду геть!!!!
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