Новый карантин, курс доллара и последний месяц заплатить за квартиры: что ждет украинцев в августе

В Украине август 2020 года запомнится новыми условиями карантина, возможным подорожанием доллара и кардинально другими правилами на рынке газа. Кроме того, последний месяц лета – крайний срок для уплаты налога на недвижимость без штрафов.

Подробнее о том, что ждет украинцев, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новый карантин: ограничения изменят

С первого августа в Украине будет действовать новый подход к карантину. Страну поделят на условные зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную). Причем, в районах могут быть разные зоны, все зависит от эпидемиологической ситуации.

В "зеленой" будут действовать общие правила: маски в замкнутом помещении, дистанция. В "желтой" будет определенная "буферная зона". Там запретят посещать социальные учреждения, в частности больницы и дома для людей преклонного возраста.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности предполагает, что дополнительно к запретам "зеленого" и "желтого" уровня, запретят: проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек и более одного человека на 20 кв. метров площади здания или территории; деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц; работу после 24 и до 7 часов развлекательных заведений, а также субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания, кроме услуг с адресной доставки заказов и заказов на вынос.

В "красной" зоне будут действовать наиболее жесткие ограничения. Такие, как были в марте-апреле 2020-го. Это предполагает:

запрет перевозок пассажиров;

посещение учебных заведений получателями образования;

запрет на работу предприятий в сферах культуры, общепита, ТРЦ, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения.

Чтобы определить, к какому уровню относится конкретный регион, нужно оценить количество занятых коек для больных коронавирусом:

"зеленый" – до 5%;

"желтый" – от 5 до 20%;

"оранжевый" – от 20 до 50%;

"красный" – более 50%.

Тарифы на газ будут считать по-новому. Продавцов станет больше

С первого августа также в Украине перестанут регулировать тариф на газ для населения. Постепенно это приведет к подорожанию голубого топлива. Кроме того, уже в следующем месяце можно будет выбирать поставщика.

"Будут тарифные планы, которые сможет предлагать населению поставщик. На первом этапе будут месячные, годовые тарифные планы", – рассказал на форуме Energy Club директор ГПК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

Уже сейчас тенденция на мировых рынках развернулась. Если раньше газ дешевел, то сейчас наоборот – дорожает. В среднем кубометр стоит около 3,3 грн. В результате такой тенденции на 7% поднял свой тариф и "Нафтогаз".

"Что получит потребитель? Рынок и маленькая цена – понятия несовместимые. Сейчас цена 2,7-4,1 тыс. за тысячу кубометров, а зимой она может быть 10 тыс. Это рынок", – говорит директор ЕГАЗ Артем Компан.

Сейчас цены в Украине находятся на своем минимуме, но к осени будет подорожание. "Cложно называть конкретные цифры, но на данный момент ожидаемые цены осенью находятся в пределах 4-5 тыс. грн с НДС. Колебания цены зависят от множества факторов. Это сохранение и возможное усиление карантинных мероприятий, а значит уменьшение спроса со стороны небытовых потребителей", – отмечает представитель Украинской энергетической биржи Артем Щербак.

Если поставщика не будет, газ продаст "Нафтогаз". На случай, если по какой-то причине семья останется вовсе без поставщика, "Нафтогаз" (его Кабмин выбрал поставщиком последней надежды) обязан как минимум два месяца продавать им голубое топливо.

"Поставщик последней надежды должен подстраховать потребителя на случай отсутствия соглашения с обычным поставщиком в соответствии с условной средней ценой. Фактически поставщик последней надежды – это такой себе предохранитель, который не даст потребителю остаться без энергоресурса", – отметил OBOZREVATEL эксперт Центра Разумкова Максим Билявский.

Курс доллара перейдет в новый коридор

В августе доллар будет колебаться в пределах 27,7-28,5 грн/$, рассказывает OBOZREVATEL финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Ситуация на валютных рынках будет благоприятной, считает эксперт. "Из-за экономических проблем, необходимости производить крупные выплаты по внешним долгам в сентябре, опасениями со стороны участников рынка относительно монетарной политики, думаю, что рассчитывать на укрепление гривни не стоит", – рассказывает аналитик.

Правда, точно определить, как будет меняться курс, сейчас крайне сложно. На стоимость валюты также будет влиять и политические заявление как со стороны главы НБУ Кирилла Шевченко, так и со стороны Офиса президента Украины.

Последний месяц, чтобы заплатить налог за квартиру

Платить за квартиру до 60 квадратов и за дом до 120 не нужно, а вот за каждый следующий метр государство взимает налог. Его ставка составляет 1,5% от минимальной зарплаты. Налог нужно заплатить в течение двух месяцев с момента получения квитанции. Она должна прийти до 1 июля, а заплатить нужно до 1 сентября.

Если опоздать, то придется заплатить штраф. "Согласно ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет", – пояснили фискалы. Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.

В 2020-м платить нужно налог за 2019-й. Поэтому при расчете используется прошлогодний размер зарплаты – 4173 грн. Для примера рассмотрим, сколько нужно заплатить за квартиру площадью 150 квадратов. При ставке в 1% и "норме" в 60 квадратов придется оплатить "лишние" 90 метров. Это 3755 грн (по 41,7 грн за каждый квадрат).