Банки блокируют переводы украинцев, а контролировать начали всех подряд: как вернуть свои деньги

Украинские банки злоупотребляют новыми правилами финансового мониторинга и блокируют даже те операции, которые по закону не должны проходить контроль. С одной стороны, как поясняют юристы, финансовые учреждения имеют права создавать свои собственные правила, которые будут значительно жестче прописанных в законе мер. С другой же, в ситуации, когда доверие к банковской системе остается на низком уровне, это может дискредитировать идею перевода платежей в онлайн.

О том, что делать, если банк остановил перевод и почему новые правила вызвали целый ряд проблем у украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правило "5 тысяч" банки понимают по-своему

Что произошло? В законе о новом финансовом мониторинге сказано, что суммы от пяти тысяч гривен можно переводить только после идентификации. На практике это означает, что через терминалы "анонимно" можно перевести сумму до пяти тысяч, а если нужно больше – придется подтвердить свою личность, например, воспользовавшись банковской картой.

Нацбанк посоветовался с финансовыми учреждениями и выяснил, что больше 95% операций с терминалами – на сумму до пяти тысяч. Поэтому и приняли решение эти деньги разрешить переводить без дополнительной проверки личности. Тогда в СМИ появился целый ряд публикаций, в которых несколько норм закона перепутали и ошибочно утверждали, что сумму от пяти тысяч будут проверять и на источник происхождения средств (на самом деле, речь идет о сумме от 400 тысяч).

Но, как оказалась, часть банков действительно пошли на странный шаг и решила повально проверять все переводы на источник происхождения средств. "Есть банки, которые, чтобы упростить себе жизнь, решили, что будут ко всем применять одинаково жесткие правила проверки. К счастью, таких немного. Когда люди жалуются, я обычно отвечаю – если ваш банк так себя ведет, поменяйте его", – заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Проще говоря, если банку показалось, что операция сомнительная, блокировать могут даже переводы незначительных сумм. Хотя раньше закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн, а по новым правилам – от 400 тыс.

Это законно? Финансовый аналитик Василий Невмержицкий поясняет OBOZREVATEL: у банка есть два вида мониторинга: внутренний добровольный (правила которого он разрабатывает сам) и обязательный по закону. То есть финансовое учреждение имеет право самостоятельно разрабатывать более жесткие правила и контролировать чуть ли не всех клиентов.

Все, что может сделать Нацбанк в этом случае – собрать жалобы от клиентов, сделать вывод, что у банка плохая система финансового мониторинга и дать конкретные предложения, как изменить условия. Уже сейчас руководство НБУ и публично, и в личных разговорах обращается к финансовым учреждением с призывом избежать тотальной верификации и жесткой проверки всех своих клиентов. Однако, как признал сам регулятор, прислушиваются к таким советам далеко не все.

Что делать, если заблокировали перевод

Кредитный эксперт одного из крупных украинских банков на условиях анонимности рассказывает: на систему контроля и финансовый мониторинг приходится тратить огромные суммы. Чаще всего речь идет о специальном программном обеспечении, которое должно выявлять дробление операций, оценивать риски. Но мелким банкам куда выгоднее контролировать всех, избегая миллионных расходов на мониторинг.

"Блокировка мелких переводов – это скорее исключение. Если максимально ужесточить контроль для всех, может оказаться, что и клиентов у банка не останется. Многие банки уже давно практикуют при оценке рисков учитывание теневых доходов. Часто даже напрямую при анкетировании спрашивают: какой реальный доход? Люди зарабатывают в конвертах, депозиты открывают и официально безработные, у которых по бумагам нет ни копейки доходов", – рассказывает работник банка.

Банки и раньше злоупотребляли финансовым мониторингом, рассказывает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. За нарушение правил могут не просто заблокировать операцию, но и заморозить депозит и заблокировать деньги.

Это, как говорит адвокат, незаконно. "Блокировали даже депозиты под предлогом финансового мониторинга. Суды признавали такие действия неправомерными и заставляли вернуть деньги", – говорит Кравец.

"У нас подходят выборочно к директивам ЕС, к практике европейских стран, США. К таким нормативам они шли десятки лет, выстраивая свою финансовую систему. У нас же пытаются внезапно принимать практику других стран без учета ситуации в Украине, это приводит к плачевным последствиям", – поясняет адвокат.

Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону. Речь идет об:

операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

обмен банкнотами, перевод средств за границу;

финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;

все операции на сумму от 400 тыс. грн и др.

Адвокат советует: в случае, если вашу операцию заблокировали, обратитесь с жалобой в НБУ. А в будущем лучший выход из ситуации – закрыть свой счет в банке и открыть его в другом финансовом учреждении.

Постепенно Национальный банк и финансовые учреждения упорядочат процедуру верификации и наладят мониторинг. В конечном итоге у новых правил есть несколько важных плюсов. Главный из них: платить "серые зарплаты" наличкой станет сложнее, а коррупционные переводы из-за системы риск-ориентированного подхода проводить будет куда сложнее.